Endesa supera los 2.000 puntos de recarga instalados en España

En esta primera fase del plan el grupo ha alcanzado su objetivo de la capilaridad en el despliegue, consiguiendo que todas las provincias del país tengan ya infraestructura de recarga para el coche eléctrico. De esta manera, cerca de 200 ciudades españolas con más de 35.000 habitantes ya cuentan con cargadores de la compañía, sumando más de 1.300 puntos de recarga.

Asimismo, Endesa cuenta con cerca de 300 puntos de recarga en entornos más rurales, con el objetivo de vertebrar las zonas de la España vacía con esta red y ofrecer a sus ciudadanos y visitantes la posibilidad de recargar su vehículo eléctrico. También, con más de 400 puntos de recarga, la energética ha cubierto las principales vías principales con recarga para vehículo eléctrico.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que la movilidad sostenible "es un hecho y la recarga está dejando de ser una barrera de entrada".

"Hace dos años decidimos romper ese círculo vicioso de que no había coches, porque no había recarga y viceversa, y hoy estamos aquí, después de un año no sin dificultades, con 2.000 puntos de recarga instalados. Nuestro compromiso es firme y lo seguirá siendo en esta segunda fase del plan que arranca ahora", dijo.

De los más de 2.000 puntos de recarga instalados por Endesa, la potencia mínima de los cargadores está entre de 22 kilovatios (kW) y 50 kW en esta fase.

Además, este año la compañía comenzará el despliegue de cargadores ultrarrápidos con el desarrollo de 25 ubicaciones, una tecnología que permitirá recargar 150 kilómetros adicionales de autonomía en menos de 10 minutos.

SEGUNDA FASE DE SU PLAN

Ahora, Endesa X afronta la segunda fase de su plan de infraestructura de recarga, en la que su objetivo es acompañar el crecimiento del mercado la movilidad eléctrica, instalando puntos de recarga y buscando la "profundidad" del servicio y adaptándose a las necesidades de los usuarios que cada vez demandarán una recarga en menos tiempo. En total, el plan prevé la instalación de 8.500 puntos de recarga de acceso público en el horizonte de 2023.

Dentro de este desarrollo de la red de recarga, más de 600 socios se han unido al grupo para facilitar el paso a la movilidad eléctrica a los ciudadanos. Desde estaciones de servicio, hasta operadores de parkings pasando por centros comerciales, hoteles, hospitales, así como fabricantes de coches y otras empresas que han optado por electrificar sus parkings y sus flotas entre otros.