PRC Santander cree que hay justificación para una moción de Cs pero no ocurrirá porque Ceruti "es un mandado de Madrid"

Con esta contundencia se ha expresado hoy Fuentes-Pila a preguntas de la prensa tras la moción de censura que Ciudadanos presentó en Murcia, y si una situación similar podría producirse en Santander, donde los de Arrimadas gobiernan en coalición con los populares, y donde su portavoz, Javier Ceruti, ya ha advertido que este hecho depende de Madrid.

Una respuesta que hoy ha censurado varias veces el regionalista, para quien Ciudadanos es "absolutamente responsable" y "el único responsable" del destino de Santander después de que las urnas determinaran "15 concejales en el centro e izquierda" y 12 "de la derecha a la derecha".

Preguntado si lo que ha sucedido con Cs en Murcia podría ser una oportunidad para cambiar las cosas en Santander, Fuentes-Pila ha afirmado que podría serlo "si realmente Cs estuviera por la labor de establecer una mirada distinta a la que ha tomado". "Pero cuando un partido que está gobernado Santander dice que este pacto se firmó en Madrid y que solo se romperá en Madrid, pues que poco más podemos decir, porque lo demás son especulaciones políticas: qué se va a explorar cuando alguien está determinando que es un mandado".

Además, en su opinión, en Santander se podría justificar la moción de censura en los "incumplimientos" del pacto. En este sentido, se ha remitido a las declaraciones del propio Ceruti "prácticamente desde el principio de legislatura", pues "según él, este pacto ni se ha cumplido ni se va a cumplir. Y sin embargo acepta la posición en la que se encuentra".

Ese "incumplimiento" sería, según el PRC, motivo suficiente "no solo para cuestionarlo sino para redefinir el panorama político". "Pero esto no ha ocurrido y no va a ocurrir, según Ceruti, porque es un mandado de Madrid. Y lo demás son especulaciones", ha reiterado el concejal, para quien la ciudad no se merece especulaciones sino "acciones", como las que ha hecho el PRC, desde Rema a la participación ciudadana, ha subrayado.

Para el regionalista, todo lo que no pase por "dejar de instigar, quejarse, establecer victimismos, sería determinación y dignidad política y el resto no".

El concejal ha dicho que al PRC no le ha "llegado" que se haya planteado algún tipo de conversación o movimiento político en el sentido, y tampoco lo ha hecho él "por el contexto".

Si bien ha afirmado que los regionalistas "nos podríamos sentar en un escenario de confianza en el que las cosas se quieran cambiar".

Un escenario diferente del actual, puesto que en su opinión Santander está en estos momentos "con dos gobiernos, además ajenos a un pacto que gobierno, que es lo más lamentable".

Fuentes-Pila ha recordado que durante el periodo de negociación electoral su partido planteó un documento de goberanza "y aquí lo que hay son dos gobiernos". Para el regionalista, "no estamos hablando de alcaldables sino de un documento de gobernanza que lo necesita urgentemente y hoy más que nunca".

Sin embargo, en su opinión, actualmente no hay cogobernanza en Santander y "ni siquiera hay una gobernanza y una mirada integral de un equipo de Gobierno: hay dos gobiernos que está a sálvese quien pueda".

Cuestionado si apoyaría a Cs en el caso de que los naranjas dieran el paso, ha dicho que lo primero sería saber "qué paso quieren dar, con qué criterios y con qué credibilidad. Ahí habría que sentarse a saber realmente qué paso quieren dar. Porque de momento el único paso que han dado es 'hay que me están pisando el callo', 'hay que pobre de mí' y sin embargo los presupuestos son uno para Cs y otro presupuesto para PP, independientemente de las necesidades de la ciudad".

Para el edil, se trata de saber "a qué respondería la posibilidad de negociación de algo distinto, porque si es algo que me han dicho en Madrid...". En este sentido ha subrayado que lo que hace falta es "seriedad y credibilidad" en las necesidades de Santander.

En cuanto a si el PRC se cerraría a negociar con el PP en el caso de que la coalición PP-Cs se rompiera, el edil ha recordado que esa negociación ya se planteó tras las elecciones locales. "Lo que se hace muy complicado, estando en mitad de legislatura, es al sálvese quien pueda, a ver dónde nos agarramos. Eso no es algo que Santander se merezca".

"Aquí el sálvese quien pueda, que parece que es la consigna nacional pues nosotros no la miramos. Lo que hace falta son proyectos serios de gobernanza", ha reiterado.

Además, ha recordado que el PP eligió "y los pactos son los que son". "Nosotros no estamos en este momento mirando un trozo de la tarta, porque Santander se merece acciones para salir del agujero en que lleva metida muchos años por el PP y que además Cs ha favorecido a pico y pala".

Fuentes-Pila ha insistido en que es muy importante conocer el proyecto político y que él no ha visto un proyecto "real y contundente" ni en el PP ni en Cs, frente a la actuación política del PRC a través de las mociones.

"Aquí cada uno tiene que ser consciente de su propia responsabilidad cuando firmaron lo que firmaron y saber si se está cumpliendo o no lo que se firmó. Y aquí parece que firmo, no cumplo, trago, que es la queja, solo la queja política de Ceruti. Y aquí hay solamente un responsable de que Santander esté gobernada como está, que se llama Cs y Javier Ceruti. Que le podrá echar la patada a Madrid o a Bruselas, pero esta es la realidad".

Además, el regionalista cree que es "manifiesta" la incomodidad entre PP y Cs "pero son esclavos de sus firmas y de sus incumplimientos". "Es una situación compleja, pero como lo que sido desde el principio de legislatura, agudizada ahora por movimientos extemporáneos porque hay incumplimientos desde hace mucho tiempo".

Para presentar una moción de censura en el ámbito local se requiere un candidato con 14 firmas presentadas 10 días antes de la moción, es decir, tiene que ir firmada por la mayoría absoluta de concejales.