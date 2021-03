Foro, contra la Ordenanza de Movilidad si los gijoneses no pueden circular y aparcar en igualdad de condiciones

En este sentido, el concejal de Foro Pelayo Barcia ha explicado que, a las cinco enmiendas ya presentadas contra la citada Ordenanza han sumado otras cuatro que modifican o sustituyen el texto del artículo 11.2 donde se establece la prohibición de circulación y de estacionamiento en zona regulada a vehículos sin distintivo medioambiental de la DGT.

Una de las enmiendas está relacionada con la prohibición de circular y aparcar, para que no afecte a los vehículos ya comprados y domiciliados en Gijón, "dotando de seguridad jurídica a quien ya haya comprado un vehículo y no poniéndole una fecha donde se deba dar de baja obligatoriamente", ha expuesto el concejal 'forista'.

En una segunda, aluden a los "problemas legales" que la actual redacción tiene sobre la limitación de los 2.500 kilómetros anuales en el caso de vehículos sin etiqueta ambiental. "Ofrecemos, en la redacción, una serie de alternativas para que aquellas personas que solo tengan un vehículo puedan circular y estacionar libremente", ha apuntado.

También han presentado otras dos enmiendas que persiguen evidenciar "las incoherencias y los bandazos" que algunas formaciones políticas están dando con este asunto.

Por un lado, presentan la misma enmienda que presentó Ciudadanos en abril del año pasado. Entonces, esta formación política pedía que no se estableciese prohibición alguna hasta que no hubiese una "norma de ámbito estatal obligue a ello", según Barcia.

El concejal 'forista' ha indicado que la formación naranja, en ese momento, justificaba su enmienda para evitar "perjudicar notablemente a las clases sociales menos pudientes y que disponen de los vehículos más antiguos".

Por otra parte, presentan una enmienda de Podemos, que pedía la creación de un título habilitante de Transición Ecológica, una pegatina local, para que los vehículos de las personas con menos recursos no se viesen afectados por esta medida.

Según Barcia, la formación morada, en ese momento, justificaba su enmienda alegando que "una parte de la población de nuestro municipio no dispone de ingresos suficientes para sustituir, al menos de forma inmediata, su vehículo por otro que cumpla los condicionantes establecidos en la presente Ordenanza".

"Ambas formaciones, en menos de un año, no solo han olvidado lo que defendían, sino que han llegado a acuerdos que son totalmente contrarios a sus postulados de inicio", ha asegurado Barcia.

"Han pasado de defender a las personas con menos recursos, a aceptar que la única modificación sustancial llevada a cabo sea la de incluir una enmienda que solo beneficia a unas pocas personas que, al tener varios vehículos pueden alternarlos para no superar la limitación kilométrica impuesta", ha añadido.

Ciudadanos ha pasado de defender la legalidad, invocando al respeto a las normas de rango superior, que maticen este asunto, a aceptar limitaciones flagrantemente ilegales que invaden competencias de otros territorios, y Podemos ha pasado de defender "que nadie se quede atrás", a olvidarse de aquellas personas que solo tienen un vehículo para sus quehaceres diarios y defender únicamente a los coleccionistas, algo que nos parece bien si no se hubiesen olvidado del resto de la población".

No obstante, Pelayo Barcia apunta que "confiamos en que la negativa negociadora del Gobierno hacia nosotros esté exclusivamente motivada por su sectarismo, lo que les impide negociar con la única alternativa al Gobierno, que es Foro, y no sea un asunto ideológico, con lo que, finalmente, aunque sea en el último minuto, estas formaciones políticas puedan conseguir modificaciones sustanciales que sean legales y de sentido común".

"FORO votará en contra de la Ordenanza de Movilidad si los gijoneses no pueden seguir circulando y aparcando en su ciudad, en igualdad de condiciones. No obstante, nos abstendremos, si, al menos, aquellas personas que solo tienen un vehículo no perdieran sus derechos de circulación y estacionamiento", concluye.