¿Por qué estas grandes marcas apuestan por la diversidad en sus organizaciones?

¿Puede la diversidad ayudar a que una empresa funcione mejor? Sin duda. Contar con gran diversidad entre los empleados ayuda a que las ideas sean mejores, más variadas y originales; fomenta la interacción con los clientes y, en definitiva, permite alcanzar un mejor rendimiento económico.

¿Cómo es posible? No se trata de una creencia sin fundamento, los estudios certifican este hecho. Según un estudio de McKinsey, las empresas con mayor diversidad de género o étnica y racial suelen obtener mayor rentabilidad económica que el resto de empresas del mismo sector. Pero no se trata solo de incluir diversidad en la plantilla, es fundamental conseguir que se trabaje en un ambiente sano y de igualdad. Este entorno saludable será el que permita que los empleados generen una mentalidad empresarial más innovadora.

Debido a que existen claras evidencias de las ventajas que no están, a día de hoy, reflejadas en el funcionamiento de las empresas reales, siete de las marcas más grandes del mundo se han unido para dar cinco consejos a las empresas sobre cómo conseguir promover la diversidad, la igualdad y la inclusión en cualquier organización, sin importar el tamaño. ¿Quieres conocer las opiniones y acciones al respecto de grandes organizaciones internacionales como Google, Amazon, Ford, Omnicom, Nestlé, Accenture y GSK? Consulta este artículo de Think with Google.