Col·lectius valencians recullen dades sobre fem de 35 punts en rius, embassaments i pantans de la Comunitat

El Projecte Libera, de SEO/BirdLife en aliança amb Ecoembes, posa en marxa una nova campanya de ciència ciutadana destinada a la recollida i caracterització de residus. En aquest cas, del 13 al 21 de març, coincidint amb el Dia Internacional dels Rius que se celebra el dia 14 de març, '1m2 pels rius, embassaments i pantans' reunirà des de demà a voluntaris disposats a alliberar de fem 338 entorns fluvials del país.

En la Comunitat Valenciana, en concret, seran 35 els punts de caracterització i recollida. Entre els més destacats es troben la desembocadura del Riu Serpis (Gandia-València, 21 de març); el riu Vinalopó (Alacant, 18 de març); les Llacunes de Rabasa (Alacant, 20 de març); la Serra de Santa Pola (Elx-Alacant, 13 de març); l'Embassament d'Arenós (Castelló, 19 de març) o l'Embassament de María Cristina (Castelló, 14 de març), detallen els responsables de la iniciativa.

Quant als organitzadors que han creat els punts on es desenvoluparan les caracteritzacions, destaquen quatre ajuntaments com el de Lucena de Cid, Puebla de Arenoso, Torrechiva i Relleu i altres col·lectius com Creu Roja Alacant, la Plataforma ciutadana per a la Defensa del Riu Serpis o l'Oficina de Turisme de Navajas.

Amb la seua col·laboració, l'objectiu és recollir dades i caracteritzar els residus trobats en aquesta mena d'entorns per a poder estudiar d'on provenen i l'impacte que tenen en la naturalesa. Per a això, els col·lectius empraran l'app mòbil 'eLitter', una eina per a la ciència ciutadana desenvolupada per Paisaje Limpio y Vertidos Cero en col·laboració amb Libera, que els permetrà caracteritzar el fem trobat, i integrar les dades obtingudes en la base de dades del Miteco, a més de sumar-los als objectes ja caracteritzats i que Libera recopila en el 'Barómetro de la Basuraleza'.

En la passada edició d’'1m2 pels rius, embassaments i pantans', a pesar que molts punts es van haver de cancel·lar per l'emergència sanitària, es van aconseguir caracteritzar més de 25.000 residus, recollint un total de tres tones de fem en 126 punts fluvials de tota la geografia espanyola, complint amb les mesures sanitàries aprovades en eixe moment.

Per tipologia de residus, els objectes més trobats a nivell nacional van ser les peces de plàstics de menys de 2,5 centímetres, les burilles i les tovalloletes humides.

Mascaretes

En aquest sentit, enguany continua apareixent un nou residu que pot amenaçar a la naturalesa: les mascaretes. La crisi sanitària ha fet imprescindibles aquests productes en el nostre dia a dia, pel que Libera porta des dels inicis de la pandèmia recordant que, sempre que complisquen amb el que s'estableix per les autoritats sanitàries, s'utilitzen mascaretes reutilitzables.

Igualment, incideixen, és important gestionar bé el residu una vegada generat, sent el contenidor gris (restes) el seu depòsit correcte, tallant prèviament les gomes per a evitar embolics d'animals.

"La resposta dels milers de voluntaris que s'uneixen a les campanyes que organitzem des del Projecte Llibera és l'esperit que ens mou. Mobilitzar a la societat i fer-la conscient del greu problema de la ‘basuraleza’, formant part de la solució amb la recollida de dades, és un dels reptes de Libera i veure com s'està aconseguint és realment emocionant", assegura el coordinador de SEO/BirdLife del Projecte Llibera, Miguel Muñoz.

"És un orgull per veure com tants ajuntaments, associacions i col·lectius estan posant el seu granet d'arena per a acabar amb la ‘basuraleza’ en els seus entorns més pròxims. Així ho demostren en campanyes com '1m2 pels rius, embassaments i pantans' amb la qual continuem demostrant el nostre ferm compromís per a acabar amb els residus abandonats en els entorns fluvials ja que el 80% dels residus trobats en els nostres oceans prové de l'entorn terrestre, arribant principalment pels llits fluvials fins a acabar en la mar", afirma, per part seua, Sara Güemes, coordinadora d'Ecoembes del projecte Libera.