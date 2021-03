Cvirus.- Asindown, satisfeta per la inclusió de persones amb Down entre els grups prioritaris de vacunació

La Comissió de Salut Pública ha aprovat incloure els grups d'alt risc per a malaltia greu per Covid-19 que es vacunaran de forma simultània al grup d'edat de 70 a 79 anys. Així, s'inclourà les persones amb síndrome de Down majors de 40 anys i es definiran les condicions de risc que s'inclouran en el grup 7.

Vega ha expressat la seua tranquil·litat per la nova mesura perquè considera que l'antic pla de vacunació "ha deixat massa exposat durant aquests mesos al nostre col·lectiu". No obstant açò, des de la Fundació segueixen exigint que es prioritze la vacunació dels menors de 40 anys, ja que són persones de risc per les afeccions cardíaques i pulmonars que patixen.

Des de l'entitat asseguren que seguiran protegint i treballant per la salut i plena inclusió d'aquest col·lectiu, com han fet al llarg d'aquests últims 30 anys.