Coronavirus.- Un total de 168 municipis sumen contagis aquesta setmana, només València supera el centenar

Alacant i Elx, que fa a penes un mes sumaven més de 1.000 casos per actualització, a penes han registrat 47 contagis aquesta setmana. Si a la fi de gener hi havia més de 60 municipis on es registraven més d'un centenar d'infeccions, aquesta setmana són a penes 17 les localitats amb més de 10 positius.

99 MORTS EN 51 LOCALITATS

Respecte a les defuncions, s'han comptabilitzat i assignat 99 a 51 municipis. Una mica més d'una cinquena part corresponen a València, amb 21 morts. A Anna s'han registrat set; a Elx, sis; a Alacant, cinc; a Gandia, quatre i a Ontinyent i Paterna, tres.

Alzira, Canet d'en Berenguer, el Campello, Ibi, l'Ènova, Llíria, Oliva, Sant Joan d'Alacant i Xirivella han registrat dos defuncions.

Alcoi, Algemesí, Almoradí, Asp, Banyeres de Mariola, Benicarló, Benifaió, Canals, Castelló de la Plana, Catadau, Xella, Xiva, Crevillent, Dolores, Elda, Guadassuar, Xalans, l'Alcúdia, l'Eliana, la Pobla de Farnals, la Vall d'Uixó, les Alqueries, Massamagrell, Muro d'Alcoi, Onil, Oriola, Petrer, el Pilar de la Foradada, Piles, Rafelbunyol, Santa Pola, Sueca, Torrevella, Vila-real i Xàtiva lamenten un decés.