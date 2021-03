Cs rebutja un nou oferiment de Compromís per a formar un govern que "regenere" la Diputació d'Alacant

Aquest divendres, el diputat de Compromís, Gerard Fullana, ha aprofitat el ple extraordinari per a llançar un oferiment a Cs de celebrar una reunió dilluns que ve per a la redacció d'un pacte per la "regeneració" de la institució.

Durant la sessió, el diputat de Cs, Javier Gutiérrez, ha respost que consultaran "l'agenda" i que no havien rebut cap notificació sobre aquest tema, al mateix temps que li ha acusat de "canviar cadires". No obstant açò, fonts de la formació asseguren a Europa Press que "no se'n van a asseure" amb Compromís per a un "hipotètic" nou acord de govern.