Cvirus.- El DOGV publica la pròrroga del toc de queda, el tancament perimetral i la limitació de reunions

A aquest paquet de mesures se suma la reobertura de l'interior de l'hoteleria amb el 30% d'aforament i d'instal·lacions esportives, també des del 15 de març fins al mateix Dilluns de Pasqua, encara que depèn d'un decret per publicar de la Conselleria de Sanitat.

En l'orde es justifica que, "malgrat la millora considerable", la situació epidemiològica manté un risc alt. La taxa de positivitat de l'última setmana és del 6,59%, per sobre del 4% establit com a límit d'augment del risc de transmissió. A nivell hospitalari, la pressió sobre les UCI és del 17,22%, també un nivell alt en superar el 10%.

"Per raons de prudència", la Generalitat estima necessari mantindre les mesures vigents des del 25 de febrer, unit a la proliferació d'altres variants del virus que aconsellen ser "especialment cautelosos".

En concret, el toc de queda segueix vigent amb les mateixes excepcions: compra de productes sanitaris o assistència a centres mèdics i veterinaris per urgència; compliment d'obligacions laborals; retorn al lloc de residència; cures; control d'espècies en agricultura i ramaderia; causa de força major o necessitat; proveïment de combustible en gasolineres per a realitzar les activitats anteriors.

També continua la prohibició d'entrada i eixida de la Comunitat Valenciana excepte desplaçaments justificats: assistència a centres sanitaris; obligacions laborals o educatives; tornada al lloc de residència; cures; entitats financeres, d'assegurances o proveïment de carburant en regions limítrofes; actuacions requerides o urgents en òrgans públics, judicials o notarials; renovació de documentació i altres tràmits inajornables com exàmens; desplaçaments per a activitats esportives federades; causa de força major o necessitat.

Quant a les reunions, en els espais d'ús públic tant tancats com a l'aire lliure no es poden formar grups de més de quatre persones llevat que es tracte de convivents. Mentre, en domicilis i espais d'ús privat, tant en l'interior com en l'exterior, solament es permeten les reunions familiars i socials del mateix grup de convivència.

Estan exemptes d'aquesta limitació les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, la convivència alterna de fills amb els seus progenitors no convivents, l'acolliment familiar de menors o la reunió de parelles que no comparteixen residència. Les persones que viuen soles es poden incorporar a una altra única unitat de convivència.

Tampoc es limiten les reunions les activitats laborals, institucionals, transport i centres docents. La permanència en llocs de culte no pot superar el 50% d'aforament, sempre que es respecte un mínim d'1,5 metres de distància entre persones.

Totes aquestes restriccions ja vigents s'amplien des de la mitjanit del pròxim dilluns, 15 de març, fins al dilluns 12 després de Setmana Santa, segons el decret firmat pel president, Ximo Puig.