Demi Lovato revela que aún consume drogas y explica que fue su sexualidad lo que hizo que rompiera con Max Ehrich

No se ha guardado nada de nada y ha dado unos cuantos titulares. La edición estadounidense de la revista Glamour con Demi Lovato en la portada promete ser de alguna forma un punto de inflexión en la carrera de la artista por la manera en la que ha abordado sin complejos sexualidad, drogas o hombres cishetero.

Empezamos por los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, pues es de sobra sabido que sus adicciones a punto estuvieron de costarle la vida en una sobredosis por Fetanilo en 2018. Sin embargo, ella ha explicado que no ha restringido de su vida ni las drogas ni el alcohol porque entiende que eso únicamente le metería presión y la predispondría a consumirlos en secreto.

"Llamé a mi coach personal parar casos de rehabilitación, Charles Cook, y le dije: 'Algo va mal. Estoy viviendo una parte de mi vida siendo completamente legal, y en cambio está este otra parte en la que sigo un programa que me taladra diciéndome que, si tengo un desliz, me voy a morir'", ha comenzado explicando la cantante de 28 años natural de Alburquerque, Nuevo México.

Ella por tanto estaba entre el todo o la nada y acabó optando por el término medio. "Creo que también quiero intentar equilibrar esa parte de mí", ha añadido, confesando que sigue consumiendo alcohol y marihuana (sin especificar en qué medida exacta), pero que no tiene miedo de una posible recaída en las drogas pues sus terapeutas le han dado "permiso".

"Pero entre ellos [sus coach] dijeron: 'Ella se ha ganado la oportunidad de tomar esa decisión por sí misma'. Así que es lo que he hecho. Una decisión individual no funciona para todo el mundo, pero yo animo a todo el mundo a que escojan por sí mismos", ha defendido su decisión Lovato, quien el próximo 23 de marzo estrenará el documental Demi Lovato: Dancing With the Devil en Youtube para hablar sobre su sobredosis y las consecuencias que tuvo.

Demasiadas 'red flags', Max

Otra de las revelaciones que hace en la revista norteamericana es la verdadera razón por la que cortó con Max Ehrich cuando estaban prometidos y preparando la boda. Y es, sencillamente, porque Lovato ha descubierto su sexualidad (aunque admite que por ahora solo se define como queer) y que está harta de los hombres cishetero.

"Conforme iba haciéndome mayor, empecé a darme cuenta de lo queer que soy en verdad", ha argumentado Lovato. "El año pasado estaba comprometida con un hombre y, al no funcionar, me dije: 'Esto es una gran señal'. Pensaba que iba a pasar mi vida con alguien y de repente ya no lo iba a hacer, así que sentí una sensación de alivio porque iba a poder vivir la verdad [de quién soy[", ha agregado.

Echando la vista atrás, Lovato ha mantenido que se negó a sí misma "la intuición" acerca de "todas las red flags [banderas rojas, un término para describir actitudes o actos que indican que una persona no es apta para una relación] que habían aparecido".

LGTBI[Q]

"No podía culpar a nadie más que a mí misma", ha dicho Demi, quien pensó en cómo iba a volver a confiar en alguien: "En realidad, yo estaba como: 'Pero perra, deberías haber confiado más en ti misma. Si hubieras confiado en ti misma no habrías terminado en esta posición'".

"Me enrollé con una chica y fue como: 'Esto me gusta mucho más; me hace sentir mejor'. Con la mayoría de los chicos con los que he salido, cuando llegaba el momento de tener relaciones sexuales, sentía una especie de reacción visceral. Como: 'No quiero poner mi boca ahí'", ha dicho Lovato, quien parece olvidar que también hay mujeres con ese 'ahí', como ella misma defendió recientemente al tachar de "transfóbicas" las fiestas de revelación de género.

"Y [estos pensamientos] no estaban ni siquiera basados en la persona con la que estaba. Era sencillamente que me encontraba apreciando más la amistad de esas personas que el romance per se, y ya no quería enamorarme de nadie del sexo opuesto", ha matizado.

Sobre cuándo desvelará su condición sexual, ha finalizado afirmando: "Sé quién soy y lo que soy, pero estoy esperando hasta un momento específico para decirle al mundo lo que soy realmente. Me he marcado junto a mis sanadores una timeline que estoy siguiendo y mientras estoy usando este tiempo para estudiar y educarme en mi aventura y en lo que estoy preparándome para hacer."