Cs rechaza un nuevo ofrecimiento de Compromís para formar un gobierno que "regenere" la Diputación

Este viernes, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha aprovechado el pleno extraordinario para lanzar un ofrecimiento a Cs de celebrar una reunión el próximo lunes para la redacción de un pacto por la "regeneración" de la institución.

Durante la sesión, el diputado de Cs, Javier Gutiérrez, ha respondido que consultarán "la agenda" y que no habían recibido ninguna notificación al respecto, al tiempo que le ha acusado de "cambiar sillas". No obstante, fuentes de la formación aseguran a Europa Press que "no se van a sentar" con Compromís para un "hipotético" nuevo acuerdo de gobierno.

En su intervención, Fullana ha emplazado a Cs a formar un gobierno de regeneración para "sacar al PP después de 30 años gobernando del tirón": "Les proponemos un pacto de futuro e ideas y no contra-ideas, un pacto de caras nuevas para una institución que necesita un cambio, porque queremos dejar de hablar de corruptelas con un gobierno que sitúe por delante a las personas que a las banderas y pasar a hablar de ideas y gestión".

"No sería descabellado que ustedes presidieran la Diputación para ejecutar ese pacto, de ninguna manera, porque acabaríamos de hablar de las corruptelas del PP, de los jetas que se han vacunado cuando no les tocaba y continúan en su asiento sin que pase nada, dejaríamos de hablar de la inoperancia en la gestión y no tendríamos a gente haciendo comentarios racistas sin venir a cuento en el gobierno", ha aseverado, en lugar de las caras viejas que llevan 30 años avergonzando a Alicante".

El de Compromís ha pedido así a Cs que acepten su propuesta de reunión para el lunes, una oferta que está "por escrito", con el objetivo de empezar a diseñar ese pacto de regeneración: "No queremos hablar de votaciones ni de repartos, queremos hablar de regenerar la política y la gestión de los pueblos en la provincia de Alicante. Está sobre la mesa: banderas y corrupción o nuevas ideas y gestión".

En su respuesta, el diputado 'naranja' ha asegurado que no habían recibido esa citación y ha recriminado a Fullana pretender formar un nuevo pacto de gobierno en el que él sea "abogado, juez y fiscal para llamar jetas a los vacunados". También ha denunciado que la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives (PSPV), sigue en su puesto pese a ser una "vacunada VIP" en un ayuntamiento en el que Compromís forma parte del gobierno.

"Habla de inoperancia en la gestión, pero quiere que Cs, que gobierna ahora en la Diputación, encabece otro posible equipo de gobierno, pues tan mal no lo estaremos haciendo", ha subrayado, reprochando a Compromís que hable de gobiernos "de personas antes que de banderas cuando está enrollado todo el día en la bandera".

Por ello, el diputado de Cs ha acusado a la coalición de querer cambiar las sillas y no las caras: "Aquí se pactó un equipo de gobierno con unos objetivos que se están cumpliendo bajo el sello de la transparencia".

PSPV: "NO SE TRATA DE SILLONES"

Por su parte, el portavoz del PSPV, Toni Francés, ha indicado en declaraciones a Europa Press sobre el ofrecimiento de Compromís a Cs que "no se trata de sillones" sino de regenerar el gobierno de la Diputación.