Arrimadas agradece a Aguado "su labor" pero deja en el aire si será candidato: Garrido o Zafra, posibles sustitutos

Ignacio Aguado no tiene asegurada su continuidad como líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ni, por ende, como candidato si finalmente se celebran elecciones el 4 de mayo. que es lo que pretender Isabel Díaz Ayuso. Aguado tiene la voluntad de seguir, pero Inés Arrimadas ha dejado la puerta abierta a que no sea así. La presidenta de Cs le ha agradecido "su labor" durante este tiempo, pero no ha despejado la gran incógnita, y empiezan a surgir los primeros nombres para sustituirle.

"Lo tenemos que hablar, por los plazos y este adelanto electoral", comentó Arrimadas en una entrevista en Onda Cero, en la que defendió además la actitud de su partido en los últimos días y culpó al PP de todo lo sucedido en la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que si a alguien le pilló desprevenido este terremoto, esa persona es Ignacio Aguado, que no supo reaccionar a tiempo y acabó cesado. Unas elecciones, además, le llegaría a Cs en su peor momento después de la debacle en Cataluña.

Igualmente, Arrimadas ha agradecido la labor del resto de consejeros de Cs en el Ejecutivo madrileño que han sido apartados de sus cargos y ha lamentado que Díaz Ayuso haya dejado "descabezados" departamentos muy importantes en este momento para atajar la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus.

De momento, Aguado ha quedado en una situación de incertidumbre, casi como el partido en sí. No está nada claro que vaya a ser candidato si hay cita con las urnas en mayo, y el nombre que suena con más fuerza para ocupar su lugar es el de Ángel Garrido. El expresidente de la Comunidad de Madrid y hasta ahora consejero de Transportes está bien situado en la política autonómica. Fue un apagafuegos para el PP tras la salida de Cristina Cifuentes y en 2019 fichó por Cs, casi defenestrado por Pablo Casado. Iba a ir en las listas a las elecciones europeas pero en el último momento se incorporó al proyecto del propio Aguado.

Garrido juega con la ventaja de conocer muy bien el entorno en el que se mueve, igual que otro de los posibles candidatos: CésarZafra. El portavoz de la formación naranja en la Asamblea de Madrid es la opción más continuista. Fiel escudero de Aguado durante estos años, maneja los hilos en el papel de Cs a nivel autonómico y sería la posibilidad más estable, pero queda la duda de cuánto encaje tiene desde el punto de vista del votante, al ser quizás más desconocido que Garrido.

Ciudadanos no tiene mucho más donde elegir. Otro nombre que puede estar encima de la mesa es el de Edmundo Bal. La figura más cercana a Arrimadas de todas, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados ha trabajado a destajo en los últimos meses, siendo transversal y convirtiéndose en uno de los grandes artífices de los acuerdos a nivel nacional. De todos modos, su nombre suena todavía muy lejano y no se valora como posibilidad realmente viable...al menos de momento.