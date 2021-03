El SNE visitará este año 1.200 empresas, entre ellas las que tienen más de 20 personas en plantilla

Este acercamiento lo va a realizar de la mano de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) y la Asociación de empresas de economía Social de Navarra (ANEL). Las organizaciones empresariales van a facilitar la interlocución y a acompañar al personal técnico de prospección.

Maeztu ha detallado en rueda de prensa que la CEN ha escogido 500 empresas prioritarias, pertenecientes a 20 sectores y 4 zonas geográficas (Tudela, Sakana, Zona Media y Tierra Estella). Por su parte, ANEL proporcionará medio centenar de empresas de Economía Social. Maeztu ha presentado el plan de prospección junto a la directora gerente del SNE, Miriam Martón, Juan Miguel Sucunza, presidente de la CEN, e Ignacio Ugalde, de ANEL.

Según la consejera, esta acción se enmarca dentro de la estrategia del SNE de acercamiento a empresas. La difusión de servicios y captación de necesidades empresa a empresa se complementa con la interlocución directa con los sectores empresariales (agrario, metal, hostelería y turismo, audiovisual, etc) para promover formación. También se van a reformular las ayudas al fomento del empleo en firmas navarras.

"Esta estrategia, que se inició antes de la pandemia, es ahora más necesaria que nunca para la recuperación. Trabajo en común para el beneficio mutuo, bajo el liderazgo del SNE y las organizaciones empresariales CEN y ANEL", ha subrayado.

Según ha explicado, la estrategia "persigue en última instancia hacer más eficientes las políticas activas de empleo". "En la medida en que podamos anticipar y agrupar necesidades, podremos ajustar nuestros programas y afrontar los retos. Y la prospección también permitirá orientar a decenas de personas que buscan empleo o quieren mejorarlo a través de itinerarios de formación conforme a las necesidades de las empresas", ha recalcado.

El presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, ha señalado que "estamos ante un ejemplo de colaboración público-privada en la que agentes públicos y del mundo empresarial unimos fuerzas para apoyar a nuestro tejido productivo". Además, ha valorado que esta acción estratégica está alineada con la principal misión de CEN en estos momentos que es "dar soporte y prestar la máxima ayuda a las empresas navarras en esta complicada coyuntura económica". La CEN proporcionará acompañamiento técnico en las visitas de prospección y, además, promoverá 14 reuniones con sectores y en zona.

Ignacio Ugalde, presidente de ANEL, entidad que representa a cooperativas y sociedades laborales, ha destacado el apoyo que el Servicio Navarro de Empleo realiza a las empresas de Economía Social. "Desde ANEL nuestro objetivo es que se potencie el conocimiento sobre los apoyos que el SNE ofrece y facilitar el acercamiento entre las personas de las empresas y este servicio público. Es en esta línea de trabajo con cooperativas y sociedades laborales de todos los sectores de actividad ofrecemos nuestra máxima colaboración", ha dicho Ugalde.

Al respecto, CEN y ANEL han realizado sendos estudios sobre la percepción de sus empresas asociadas, con el fin de conocer ámbitos de mejora del SNE. Ambos análisis coinciden en que aproximadamente el 35% de las empresas no conocen el SNE o los servicios que presta, generalmente firmas de menos de 10 trabajadores. Una mayor información es la propuesta generalizada de los estudios.

7,8 PUNTOS DE SATISFACCIÓN

La gerente del SNE, Miriam Martón, gerente, ha explicado que las tareas de prospección se han diseñado para que formen parte de la cartera estable de servicios y, además, dentro de la política de integración de diferentes políticas activas de empleo.

La llevarán a cabo 38 técnicos de orientación, contratados por el SNE a través de entidades especializadas en orientación. Dedicarán el 10% de su jornada laboral de asesoramiento a la captación de necesidades de empresas, una medida dirigida a incrementar los niveles y la calidad de la inserción de las personas usuarias del servicio de orientación: en 2018, el 42,8% de las personas encontró trabajó a los seis meses y al 52,7% a los doce meses.

Por cada euro invertido en proporcionar este servicio, el ahorro en prestaciones y subsidios tanto del Estado como de Navarra fue de 1,5 y 1,9 euros, respectivamente. A esta cantidad se añaden los beneficios derivados del cobro de salarios, ha informado.

La gerente del SNE ha destacado que la satisfacción de las empresas y entidades que acceden a servicios va al alza en los últimos años, si bien en 2020, la nota media se mantuvo en los 7,8 registrados en 2019.

La pandemia ha alterado la ejecución de programas relacionados con empresas. Entre 2017 y 2019, el SNE gestionó más puestos de trabajo que antes de la crisis iniciada en 2018: 9.100 en 2019 frente a los 7.065 de 2007 (en 2020 fueron 5.862). En el ámbito de las ayudas a empresas, en 2019 se rozaron los cerca de 7 millones para 664 empresas, frente a los 1,5 de 2016, por ejemplo.

"En 2020, pese a la pandemia, el SNE mantuvo en torno al 70% de la ejecución y actividad relacionada con empresas: 4,6 millones en ayudas y 556 empresas beneficiarias y cerca de 6.000 puestos gestionados. Lo importante es que en 2021 alineemos al máximo necesidades de sectores y empresas con la ejecución presupuestaria", ha destacado Martón.

CEN: 71 PROPUESTAS DE MEJORA

La CEN encuestó a 763 firmas. Del total, el 4% no conoce el SNE y en torno a un 35% o no conoce al SNE o los servicios que presta (tampoco la diferencia con el SEPE), en general empresas de menos de 10 trabajadores. Estas empresas, una vez, informadas sobre los servicios, en un 80% no añadirían otros complementarios. Entre quienes conocen al SNE (65,4% restante), el 86% subraya que el organismo tramita de manera ágil y rápida.

Entre las empresas que no conocen al SNE, el grado de confianza en esta institución es de 5,4 puntos sobre 10. Un 66% otorgan entre 5 y 7 puntos y otro 12%, de 8 a 10.

Las que sí conocen el organismo, puntúan al SNE con un 6,87 sobre 10, hayan utilizado los servicios recientemente o en el pasado. El 54% expresa un grado de confianza entre 5-7 y otro 37%, de 8-10.. El servicio menos conocido es el de Gestión de ofertas, frente a otros de asesoramiento, ayudas o formación. Pero las que conocen la labor de intermediación, la han utilizado.

El presidente de la CEN ha apostado por "un servicio de empleo ágil, dinámico, cercano a la empresa, que conozca de primera mano la realidad empresarial, de fácil acceso, trato personalizado y sencillo, digitalizado, flexible, con un servicio de intermediación de la oferta y la demanda eficaz que resuelva con rapidez las necesidades de contratación que presentan las empresas y con una oferta formativa que prepare para las necesidades de cualificación del tejido productivo, con formación continuada de calidad para los trabajadores de nuestra comunidad".

ANEL

En el ámbito de la Economía Social ANEL realizó encuestas a 98 empresas, siendo los servicios del SNE conocidos en un 63% de los casos, especialmente entre las empresas más grandes o manufactureras, si bien existen diferencias significativas entre las tipologías de servicios conocidos.

El estudio destaca el importante grado de utilización de los servicios entre las empresas de Economía Social que los conocen y el nivel de satisfacción de los servicios utilizados que "resulta muy elevado". El 95.16% de las encuestadas aprueban los servicios del SNE que han utilizado y cerca del 70% concede un sobresaliente.