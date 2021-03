Avanza en Europa el veto al velo islámico integral: ¿Está permitido en España?

La semana pasada Suiza se sumó a la lista de países europeos que han prohibido o limitado el uso del velo islámico integral. Una polémica que España vivió también en la década pasada, cuando incluso hubo propuestas para vetar esa prenda. Sin embargo, pasados los años la cuestión se ha normalizado y actualmente está permitido en nuestro país.

Entre los años 2009 y 2011 algunos ayuntamientos españoles, como el de Lleida, llegaron a prohibir el uso de este velo, argumentando cuestiones de seguridad. Incluso el PP aprobó en el Senado una propuesta de ley, para limitar el velo integral (solo quedan al descubierto los ojos de la mujer) y el burka (los ojos están cubiertos por una rejilla). La propuesta no prosperó, pues fue rechazada por el Congreso.

El caso de Lleida llegó hasta el Tribunal Supremo, que en su sentencia del 14 de febrero de 2013 zanjó la cuestión: los ayuntamientos no podían limitar el velo integral, pues era una materia que correspondía al Congreso. Además, su uso estaba amparado por la Constitución.

"Libertad de la mujer"

"El Supremo fue muy claro al decir que el uso del burka formaba parte de la libertad de la mujer, y sobre todo de su libertad religiosa", señala María Jesús Gutiérrez, doctora en Derecho Eclesiástico del Estado y profesora de Derecho de la Universitat de Girona.

Su limitación tendría que hacerse siguiendo los dictados del artículo 16 de la Constitución y de la ley orgánica de Libertad Religiosa, agrega. "Su regulación tendría que ser por una ley, y obedecer a un peligro efectivo y evidente de orden público", explica Gutiérrez, "La situación se quedó así, y no ha habido una sentencia ni jurisprudencia posterior que contradiga esta doctrina asentada por el Supremo".

La doctrina española es bastante mayoritaria al considerar el uso del burka forma parte de la libertad de conciencia de la mujer, aunque hay una gran discusión sobre si realmente la mujer está oprimida y hay discriminación.

Pero, por el momento, su uso no está limitado en España, fuera de situaciones concretas. Por ejemplo, cuando la autoridad pide a una mujer con velo integral que se identifique. Una operación que se suele realizar en un apartado por una funcionaria.

"El burka es socialmente llamativo, pero no es un conflicto grave en nuestra sociedad"

Ahora mismo hay en el país cierto rechazo a entrar en esa regulación, indica la experta. y no existe actualmente ninguna iniciativa en proceso. "Veo difícil a corto o medio plazo que exista una regulación, porque tampoco tenemos una problemática suficientemente grave que nos lleve a la urgencia de regular esta cuestión. El burka es socialmente llamativo, pero no es un conflicto grave en nuestra sociedad".

Esfuerzo en las mezquitas

Lo mismo opina Mourad Elbouduhi, presidente de Watani, una asociación musulmana que estuvo presente en el recurso sobre el velo islámico en el Supremo.

Elbouduhi señala que el uso del velo integral en España y Europa es minoritario y no hay muchas mujeres que lo lleven.

"Conozco a varios imanes que están haciendo todo el esfuerzo para que las mujeres con velo integral se integren dentro de la sociedad española"

"Conozco a varios imanes que están haciendo todo el esfuerzo para que la comunidad musulmana, en particular las mujeres con velo integral, se integren dentro de la sociedad española, porque es un trabajo de todos".

En vez de leyes, el presidente de Watani considera que se debe apostar por la educación y el diálogo para reducir el uso de esa prenda, "Esas dos vías van a ayudar a que las mujeres puedan pensar no llevar más velo integral en el futuro, pero poniendo leyes de prohibición de su uso en España y Europa no es la solución".

Estima que la prohibición en Suiza "no va a ayudar a la integración de la comunidad musulmana".

"No es un reclamo de la sociedad"

Miguel Ángel Elizalde, director del Máster en Derecho Humanos, Democracia y Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), también destaca que el referéndum suizo ha sido aprobado por muy poca diferencia, lo que denota una gran división en la sociedad sobre ese tema.

"No es un reclamo claro de la sociedad", considera. "Menos del 5% de la población suiza profesa la religión musulmana, y de ese 5% no todos utilizan el velo integral. Existirían otros mecanismos para velar por la seguridad que no fueran tan restrictivos".

Tampoco cree necesario adoptar una medida así en nuestro país. "¿Qué tan frecuente es en España ver a una persona vestida con burka o velo islámico integral? No es tan común. No creo que una ley de este tipo sea necesaria o proporcional".

La doctrina europea da cierto margen de apreciación a los Estados en aquellos temas en los que no hay consenso sobre hasta dónde se puede limitar un derecho. Hay derechos que no admiten modulación, explica, y otros que se pueden restringir por interés público.

"Un derecho humano absoluto sería el derecho a la vida, se respeta totalmente", ejemplifica. "Pero hay otros en los que se permite cierta modulación, por ejemplo ser enviado a prisión por un acto penado por los códigos respectivos, hay una limitación a los derechos del reo".

"Crearía una fractura en la sociedad, generaría una separación entre los grupos que se sienten afectados"

La prohibición del velo cae en estos derechos modulables. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha permitido que Francia lo regule con el argumento de que es una medida "proporcional" en aras de la seguridad. Sin embargo, España sigue considerando que limitar ese tipo de velo va contra los derechos humanos.

"Ello crearía una fractura en la sociedad, generaría una separación entre los grupos que se sienten afectados", considera. "No iría en favor de crear una convivencia, que es el objetivo de las leyes. Se tiene que trabajar más en el entendimiento común y el respeto a la diversidad".