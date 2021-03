Els valencians voten 139 projectes d'inversió

Un parc solar en Rascanya, condicionar un bulevard entre el MuVIM i l'IVAM i la instal·lació d'il·luminat LED en Benicalap són alguns dels projectes triats en la sisena edició de 'DecidimVLC', que ha aconseguit un “rècord històric” de participacions amb 26.490 votants. Els pressupostos participatius impulsaran 139 projectes per als districtes i pobles de València.

Segons va detallar ahir la regidora de Participació Ciutadana, Elisa Valía, “la ciutadania ha sol·licitat una València més habitable, més verda, amb més espais públics i de convivència”. L'edil va assegurar que l'Ajuntament “donarà resposta a aquestes demandes amb intervencions que s'executaran aquest mateix any”. La Corporació municipal preveu invertir huit milions d'euros en els projectes seleccionats.

La ciutadania ha triat que es porten a la pràctica 139 projectes d'inversió, 111 en els districtes de la ciutat i 28 als pobles del terme municipal. Del total, 24 són de l'àrea d'urbanisme, 23 de mobilitat, 22 de jardineria, 19 d'esports, 14 de serveis centrals, 11 de salut, 6 del cicle integral de l'aigua, cultura i residus, 2 de turisme i obres i un de patrimoni, Devesa, TIC i Ciutat Intel·ligent.

Entre les iniciatives seleccionades, Valía va destacar aquelles que s'han aprovat amb major pressupost en cada districte o poble, com la creació d'un parc solar situat entre el carrer Penyíscola i Portacoeli, en Rascanya, amb una partida de 280.000 euros; l'execució d'un parc i zona verda en el solar del carrer Murta de Benimaclet, amb un pressupost de 250.000 euros; o la finalització del canvi d'enllumenament LED en el districte de Benicalap, amb 215.668 euros.

Uns 200.000 euros (190.000) també es destinaran a la remodelació del parc de Nino Bravo entre els carrers Lleida, Sagunt i Pepita, en la Saïdia. A Ciutat Vella, el projecte de més envergadura és un bulevard amb ampliació de voreres i enjardinaments que connecte els museus MuVIM i IVAM, per 75.536 euros. Per part seua, els veïns del Pla del Real han triat treballar en les instal·lacions del Camp de Futbol d’Exposició per 100.000 euros.

En Poblats Marítims, la ciutadania ha triat la creació d'un eix verd en l'avinguda Enginyer Manuel Soto per 150.000 euros, mentre que Patraix ha demanat el canvi d'il·luminació en carrers del barri per 125.000 euros.

La regidora Elisa Valía va subratllar que tots els indicadors disponibles de la present edició de DecidimVLC parlen de “rècord històric”, “tant pel nombre de persones participants com pel nombre de propostes d'inversió presentades, el nombre de suports recaptats, el volum de votants i la xifra de visites a la plataforma web”.

Segons va explicar l'edil, “la ciutadania ha augmentat la seua implicació en aquest procés de cogovernança de València i en la priorització de les inversions municipals i han contribuït amb les seues idees i els seus vots a la millora dels nostres barris i pobles, optant per projectes que s'emmarquen en la política del Govern local de promoure una ciutat més verda i amb més espai públic per a ser gaudit”.

En aquesta edició (comptant la fase de propostes ciutadanes, la de suports i la de votació) han participat 26.490 persones, la qual cosa representa un 31,85% més que en la passada edició i un 66,54% més que en l'edició de 2018-2019, que també va correspondre a projectes de districtes o pobles com la present.

Del total, el 53,5% dels participants són dones i el 46,5% són homes. Per edats, el 38,86% tenen entre 30 i 44 anys, el 34,11% es troben entre els 45 i 59 anys, el 16,55% té més de 60 anys i el 10,47% entre 16 i 29 anys.

En concret, només en la fase de votació, que s'ha prolongat des del 18 febrer al 7 març, han participat 20.611 persones, un 41,85% més respecte als votants de l'edició anterior, i un 42,59% més que en l'edició de 2018-2019, l'última de projectes de districtes i pobles. El nombre de visites a la plataforma web ha sigut de 225.534 sessions, un 44,22% més que en l'edició anterior i un 119,30% més que en la de 2018- 2019, també de projectes de districtes i pobles.

Endavant malgrat la pandèmia

A diferència d'altres grans ciutats espanyoles que han aparcat els processos de pressupostos participatius després de l'esclat de la pandèmia, València va decidir “seguir avant en un context complex de crisi sanitària, econòmica i social com el que vivim. I, si atenem les dades de participació, vam encertar amb la decisió de mantindre i potenciar aquesta edició”, va valorar ahir la regidora de Participació.