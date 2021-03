Bars i gimnasos reobrin els seus interiors al 30% de capacitat

L'hostaleria valenciana podrà reobrir l'interior dels seus locals al 30% de l'aforament i veurà incrementat el de les terrasses fins al 100%, mantenint la limitació de quatre persones per taula i el tancament a les 18.00 hores de la vesprada en tots dos casos. A més, els gimnasos i piscines d'interior també reobriran al 30%, l'oci educatiu reprén les seues activitats amb limitacions i les cerimònies com a noces, batejos i vetles es podran celebrar també amb aforaments reduïts.

Aquestes són les principals novetats anunciades ahir pel president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió de la comissió interdepartamental del Govern valencià sobre la gestió de la pandèmia celebrada al Palau. El cap del Consell va comparéixer després de la trobada al costat de la titular de Sanitat Universal, Ana Barceló, per a detallar aquest nou avanç en la desescalada iniciada el passat 1 de març, per al qual van demanar prudència i responsabilitat.

Les noves mesures i les que es prorrogaran seran efectives des del pròxim dilluns 15 de març fins al 12 d'abril, és a dir, una vegada passada la Setmana Santa, encara que es revisaran “de manera immediata” si es produeix un senyal d'alerta en forma de repunt dels contagis, va anunciar Puig.

HOSTALERIA INTERIORS I TERRASSES

S'amplia el servei de l'hostaleria (bars, restaurants, cafeteries...) al 100% de l'aforament a les terrasses i a un terç a l'interior dels locals, que fins ara estaven tancats. Hauran de complir-se els requisits obligatoris en tots els supòsits: màxim de quatre persones per taula, ús de la màscara mentre no es consumeix, ventilació garantida en interiors sense servei de barra i tancament a les 18.00 hores de la vesprada.

DEPORTES GIMNASOS I PISCINES

Reobrin els gimnasos, pavellons, piscines, poliesportius i altres instal·lacions esportives d'interior a un terç de la seua capacitat. També mantenint la distància i totes les mesures de seguretat sanitàries.

OCI EDUCATIU LUDOTEQUES I CENTRES JUVENILS

Es reprenen les activitats d'oci educatiu, ludoteques i centres d'oci juvenil en el conjunt de la Comunitat Valenciana. Aquesta tornada a l'activitat es realitzarà en grups de 10 persones com a màxim i a un terç del seu aforament.

CERIMÒNIES NOCES, BATEJOS I VETLES

A partir del dilluns augmenta lleugerament l'aforament per a cerimònies (noces, batejos, vetles o similars) a un terç del seu aforament i amb un màxim de 20 persones a l'aire lliure i de 15 persones en espais tancats.

PRORROGADES TOC DE QUEDA, TANCAMENT PERIMETRAL I REUNIONS

La resta de mesures actualment vigents es prorrogaran fins al final de les festes de Pasqua. Entre elles, el toc de queda, que seguirà des de les 22.00 hores de la nit fins a les 6.00 del matí.

Dins dels habitatges, seguint el criteri del Consell Interterritorial de Salut, les reunions es limitaran als convivents, amb les excepcions ja previstes. “Necessitem evitar les festes il·legals a les cases, els xalets i els habitatges, i dissuadir en qualsevol cas de reunions massives”, va afirmar en aquest sentit el president Puig. Finalment, es manté el perimetraje autonòmic per a entrar o eixir de la Comunitat Valenciana.

CASALS TANCATS FINS FINS QUE PASSE SANT JOSEP

La Generalitat no contempla la possibilitat d'obrir els casals i locals de les comissions falleres fins que no passe el dia de San Josep, el pròxim 19 de març. Segons va explicar la consellera de Sanitat, Ana Barceló, a partir del dia 20 es reuniran amb les agrupacions per a valorar la possibilitat d'obrir aquests espais per a realitzar gestions administratives. El president de la Junta Central Fallera de València, Carlos Galiana, va insistir aquest passat dimarts a Sanitat que permetera obrir els casals “exclusivament per a labors administratives i de documentació”.

Puig va destacar el “notable avanç” de les últimes setmanes en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19, amb un descens del 96% en la incidència acumulada, en passar de quasi 1.500 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies a 57. De fet, la Comunitat Valenciana té actualment la meitat de la incidència acumulada de la mitjana espanyola i les hospitalitzacions han caigut des de les 4.700 del pic de la tercera ona a les actuals 700 persones. “La societat valenciana ha fet un esforç immens, i hem aconseguit molt en poc temps gràcies a la ciutadania i a la corresponsabilitat, així com al sacrifici dels més afectats i per l'esforç del personal sanitari”, va manifestar el cap del Consell.

“Ara bé, amb eixes dades, en eixe marc, la relaxació no és una opció. No pot ser-ho. Sabem que tot es pot anar pels sòls molt ràpidament. Per això continuarem fent passos segurs i prudents. Una desescalada responsable per a no haver de tornar arrere”, va afegir Puig.

Respecte a les celebracions, va deixar un missatge molt clar: “Vénen temps de Falles i Setmana Santa, però encara no estem per a festes. Si s'han suspés les festes és perquè no tenim la capacitat de garantir la seguretat sanitària de les persones”, va asseverar el cap de l'Executiu autonòmic, que va demanar a la ciutadania la “màxima prudència en tots els espais”, així com el manteniment d’”una atmosfera general de contenció” com a pas previ a la “gran esperança” que suposarà el pla de vacunació massiva que començarà en la Comunitat Valenciana a l'abril.

De l'atenció social a la flama encesa per les víctimes de la pandèmia

Creu Roja ha ajudat durant aquest últim any a 600.000 persones a afrontar la pandèmia en la Comunitat Valenciana. El pla Creu Roja Respon ha superat les seues previsions inicials en un 41%, segons van informar ahir des de l'entitat. “La dimensió de la resposta oferida per Creu Roja a la Comunitat Valenciana va anar molt més allà de l'inicialment previst”, va afirmar el seu president autonòmic, Rafael Gandia.

Trasllats sanitaris, desplegament d'albergs, suport psicosocial, educació virtual per a xiquets vulnerables o distribució de béns bàsics de primera necessitat van ser algunes de les primeres accions del pla. Aquesta intervenció integral enfront de la Covid-19 contempla accions en les àrees de socors, inclusió social, salut, educació, ocupació i medi ambient.

En la Comunitat Valenciana, el 62% de les persones ateses són dones; el 60% té edats entre 25 i 64 anys i les persones majors de 65 anys representen el 31% dels assistits. També més de la meitat de les 6.600 persones voluntàries són dones.

D'altra banda, la Junta Central Fallera (JCF) ha instal·lat en la plaça de l'Ajuntament de València un pebeter en memòria de totes les víctimes de la Covid mortes durant els 12 mesos de la pandèmia. Sota la figura d'una mà llueix també el lema ‘Tornarem’, en al·lusió a les Falles.