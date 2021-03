Detenido en Avilés un hombre de 20 años por conducir sin carnet y otro de 55 por dar positivo en alcohol

Por otra parte, según informa la Policía Local, a las 18:01 horas en la calle Santa Apolonia se detuvo por un delito contra la seguridad vial a un varón de 52 años vecino de Avilés al ser detectado conduciendo sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Una vez sometido a las pruebas de detección de alcohol arrojó un resultado positivo (0,76 y 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire espirado)

Dentro de la campaña de control de uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, se establecieron varios puntos de verificación, siendo de denunciados en vía administrativa dos conductores por hacerlo con presencia de droga en el organismo y tres por hacerlo con una tasa de alcohol superior a la tasa reglamentaria.

Así mismo dentro del control de medidas sanitarias frente al Covid 19 fueron propuestas para sanción 17 personas; seis por no respetar el horario de permanencia en la vía pública; ocho personas por no hacer uso de la mascarilla. Otras tres lo fueron por no respetar el cierre perimetral de la comunidad autónoma de Asturias

Dentro de los controles establecidos fueron propuestos para sanción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 4 personas: tres por falta de respeto a agentes de la autoridad y una por tenencia de sustancias estupefacientes de la vía pública.