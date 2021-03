Cómo descongelar el pan congelado correctamente para mantener su textura crujiente y su sabor

El pan es uno de los alimentos de la dieta que consumimos de forma diaria para acompañar a las comidas y cenas. Sin embargo, en muchas ocasiones nos sobra o puede que compremos varias barras que después tengamos que congelar. La pregunta es: ¿lo hacemos de forma correcta para mantener sus propiedades intactas?

Una de las claves en la congelación de cualquier alimento, no solo del pan, es tratar de conservar su textura original y su sabor. ¿Cuántas veces al descongelar el pan estaba blando y no crujiente, como recién horneado de la panadería? La primera recomendación es que para que no se rompa en pedazos a la hora de descongelarlo, la barra de pan debe haberse comprado y congelado en el mismo día, y no esperar al siguiente.

Pasos para congelar el pan correctamente

¿Cómo lograr que esté igual de bueno? El primer paso para congelar y descongelar el pan de forma correcta es dividir la barra en pequeñas porciones para ir descongelando únicamente la cantidad que vayamos a necesitar.

Como destacan en Pastinata, fabrica de pan, pasteles y bollería industrial congelada, después de este proceso habría que meter las rebanadas en una bolsa especial de congelación sellada o en una de plástico para evitar "que se contamine con olores de otros alimentos" y que entre humedad.

Estas bolsas se deben colocar "en la parte más templada del congelador" y es recomendable que no esté más de un mes, porque el pan va perdiendo sus propiedades con el paso del tiempo y no mantendrá el sabor o la textura.

¿Horno o microondas?

En el momento de descongelar el pan, este proceso se tiene que hacer a una temperatura ambiente, fuera del frigorífico, y el tiempo variará en función del tamaño, "aunque lo normal son de 20 a 25 minutos", añaden. Los expertos de Eroski Consumer indican que es preferible colocarlo sobre una rejilla y taparlo con un paño o un trapo para evitar su oxidación.

Otra vía para descongelar el pan es calentarlo en el horno durante unos minutos o en la tostadora si las rebanadas son pequeñas. Así se conseguirá que quede crujiente, como si estuviera recién hecho.

La opción más rápida es el microondas mediante la función de descongelado. Si se opta por esta alternativa, lo más adecuado es cubrir el pan con un paño para permitir la transpiración y sobre una rejilla con un vaso de agua al lado para que haya humedad.