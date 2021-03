Las toallitas antivaho, un 'best seller' para los que llevan gafas y mascarilla... ¡y ahora con un 30% de rebajada!

Aunque en nuestro armario disponemos de un sinfín de complementos para todos nuestros looks, ahora hay uno que no puede faltar en todas nuestras salidas de casa y que, más que un accesorio de moda, es una herramienta de seguridad que debemos llevar con responsabilidad: la mascarilla, una medida para luchar contra el avance de la pandemia. Por ello, además de llevarla, debemos aprender a guardarla como es debido para evitar contaminar sin darnos cuenta y a renovar según los tiempos estipulados por cada tipo de mascarilla. Aunque ahora ya nos hemos acostumbrado, las primeras veces con este elemento fueron algo caóticas: a quién no le dolían las orejas le molestaba en la nariz.

Ahora podemos decir que, ese problema, gracias a complementos como los salvaorejas, está prácticamente solventado. Sin embargo, los que llevan gafas se enfrentan a otro inconveniente que muchos todavía no han conseguido solucionar: cuando lucen mascarilla y lentes, estas se empañan, emborronado la visibilidad. Aunque algunos remedios caseros aseguran que, si se frota una patata por el cristal, ya no se empaña más, lo mejor es apostar por remedios efectivos y avalados por los usuarios que ya los han probado.

De hecho, para que puedas comprobar sus efectos, hoy te traemos una oferta que no vas a poder rechazar: la gamuza antivaho de Novax, con cerca de 2.000 valoraciones y 4 estrellas doradas, está hoy rebajada un 30% para que por menos de 10 euros puedas incluirla en tu rutina y compatibilizar mascarilla y gafas.

Gamuza antivaho Novax. Amazon

El paño de microfibra de vaho de Novax, además de estar rebajado un 32%, es el más vendido de Amazon en su categoría: cuenta con casi 2.000 valoraciones y cuatro estrellas doradas otorgadas por los usuarios que ya las han probado para combatir el vaho. Pero, ¿cuáles son los aspectos que han podido valerle tan buenos comentarios? Para empezar, tal y como describen sus fabricantes, esta toallita está pensada para aplicar en seco, pues, por sí misma, es capaz de proteger los cristales de nuestras gafas de la condensación que se provoca en invierno entre el calor de la mascarilla y el frío de los vidrios.

Además, promete una duración de 12 horas y hasta 300 usos antes de que pierda su efectividad, aunque, para ello, tendremos que ser cuidadosos con el trato que le damos y en cómo la guardamos. Cabe destacar que el paño tiene un tacto suave y que es antiestático, a lo que se suma su efectividad en otros objetos más allá de las gafas de ver, como lentes de sol, esquí o bucear, las pantallas de nuestros dispositivos o los objetivos de una cámara de fotos.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.