El Food Hall de Galería Canalejas abrirá en octubre en Madrid: comida mexicana, brasas y bocadillos de alta cocina, entre otros

El próximo mes de octubre de 2021 se abrirá en Madrid un nuevo espacio gastronómico que promete ser un icono en la capital: el Food Hall situado en la Galería Canalejas. Este emblemático lugar acogerá una propuesta gastronómica con 14 restaurantes de diferentes estilos encabezados por reconocidos chefs nacionales e internacionales.

"Nos sentimos muy orgullosos de estar creando un concepto de galería comercial y gastronomía único en España, a la altura de las grandes galerías comerciales de las principales capitales del mundo, y en la que nuestros visitantes disfrutarán de una experiencia global de moda, lujo, gastronomía, cultura, la historia de los siete monumentales edificios sobre los que estamos", ha destacado el director general de Galería Canalejas, Juan Pablo García Denis, en declaraciones recogidas por Europa Press.

¿Qué restaurantes formarán este nuevo espacio culinario?

En una superficie de 4.000 metros cuadrados se reunirán todos estos restaurantes que combinan diferentes estilos gastronómicos, como el del chef Julián Mármol, que cuenta con una estrella Michelin desde 2019 en su restaurante Yugo The Bunker. Así, será uno de los rostros de este nuevo espacio a través de dos proyectos: Monchis, una fusión de comida mexicana y japonesa, y The Eight, donde las carnes a la brasa serán las protagonistas.

Por otro lado, una de las aperturas más esperadas es la de 19.86 by Rubén Arnanz, uno de los cocineros españoles más jóvenes en conseguir una estrella Michelin y que introducirá la cocina castellana en esta galería. Con más de 650 metros cuadrados, MAD Gourmets estará presente en el Food Hall de Canalejas e incorporará 20 espacios con diversas especialidades, como los bocadillos gourmet de John Barrita, la panadería de John Torres o el restaurante La Tasquería de Javi Estévez, según informan en Condé Nast Traveler.

Asimismo, el concepto diseñado por Patricia Carbajosa en el restaurante japonés KaButoKaji situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) llega también a esta galería de la mano del chef Andrés Madrigal como director gastronómico. Sin olvidar la cocina española, este espacio también albergará restaurantes dedicados a los embutidos ibéricos y vinos como el D´Bellote, a las paellas con el St James y a la cocina gallega con Garagelos.