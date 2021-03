A Paris Hilton le ofrecieron hacer muñecas sexuales iguales a ella

Cuando eres famoso las marcas intentan llegar a acuerdos contigo para promocionar sus productos, es lo que se llama ser imagen de marca. Solo que a veces el producto en cuestión no va con la imagen del famoso, como le pasó a Paris Hilton con algunas de las ofertas que le han hecho.

Durante su entrevista al espacio Hot Ones le preguntaron a la heredera Hilton cuáles habían sido los productos más raros que le habían ofrecido patrocinar, pues está de promoción de una marca de salsas.

"Una vez me preguntaron si quería hacer mi propia línea de frijoles Paris. A lo que dije, 'No sé, los frijoles realmente no van con mi línea de productos", contaba la famosa celebrity.

"Me mostraron una maqueta y era una lata rosada con mi foto sosteniendo frijoles", continuó. "Eran los frijoles de Paris Hilton", decía divertida ella, que rechazó la oferta.

Pero esa no fue la peor ocasión. En otro momento le ofrecieron hacer muñecas sexuales que reproducían sus rasgos de forma realista.

"Otro que obtuve fue realmente espeluznante", explicó Paris. "Una compañía quería hacer muñecas sexuales de Paris Hilton que eran como... eran exactamente como yo. Y pensaba 'esto es lo último que voy a querer hacer'".

"Ni siquiera puedo creer que vinieran conmigo con esa solicitud. Fue bastante aterrador", dijo la modelo y empresaria.

Paris Hilton también contó que en una ocasión, ya casi guardando amistad con los paparazzi que se apostaban frente a su casa, estos le dijeron que un tipo había estado rebuscando y llevándose cosas de su basura.

"Y también tocaban el timbre de mi puerta y fingían ser otras personas", continuó contando sobre sus problemas con la fama. "Una vez entré en mi casa, y mi ama de llaves en ese momento no tenía experiencia y un tipo dijo que era mi amigo y llegué y estaba sentado en mi cocina, como esperándome, lo cual fue realmente aterrador", narró Paris Hilton.