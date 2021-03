Julián, en 'First dates': "Tengo siete hijos con cuatro mujeres diferentes"

Julián llegó este jueves al restaurante de First dates con la moral por las nubes: "Cuando me miro al espejo, el único tío guapo que veo soy yo, no lo voy a negar. Me gusto a mí mismo y soy una persona muy presumida".

Carlos Sobera le recibió a las puertas del local de Cuatro, donde le preguntó por su profesión: "Soy sanitario y trabajo en una funeraria, levantamiento de cadáveres". El presentador torció el gesto y admitió que "me ha dado un vahído, por Dios".

Carlos Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

El conductor del programa quiso conocer cuántas relaciones había tenido el barcelonés en su vida: "He tenido muchísimas, pero duraderas, tres. Tengo siete hijos con cuarto mujeres diferentes".

"Aquí busco a una mujer cariñosa con la que poder ir por la mañana a un entierro y por la tarde, a una boda. Que podamos estar en todo momento en todo lugar", señaló Julián antes de conocer a su cita.

Su pareja fue Yolanda, una barcelonesa que se consideraba cariñosa "con esa persona que se lo merece, si no, soy un poco fría y distante", comentó en su presentación antes de conocer al sanitario: "Lo he visto mayor", admitió.

Su casi nula conexión fue palpable durante toda la cena, donde la estilista llegó a comentar que "no me he enterado de nada de lo que hemos hablado porque estaba pensando en mis cosas".

Julián y Yolanda, en ‘First dates’. MEDIASET

"Julián no es la persona que estoy buscando y ha sido una conversación de relleno", añadió. Pero él tuvo una percepción totalmente diferente de la velada, aunque señaló que "es demasiada mujer para mí", a la que ocultó su pasado amoroso y su cantidad de hijos.

"En la primera cita, a ella y a cualquiera, le digo que tengo tantos hijos y se echa para atrás. De primeras se puede pensar que eres un golfo o que la vida te ha llevado a eso. Por si acaso, reculo", afirmó el barcelonés.

Al final, Julián sí que quiso tener una segunda cita con Yolanda porque "en tan poco tiempo no he podido conocerla", pero ella no quiso volver a quedar: "Creo que no somos muy compatibles".

El equipo del programa le invitó al sanitario a que le dijera la verdad a su cita sobre los hijos que tenía: "Tenías algo pendiente que contarle a Yolanda ¿no?". Tras decírselo, la barcelonesa exclamó: "¿Tienes siete hijos? Entiendo que tuvieras miedo de que me asustara...".