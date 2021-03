Isabel Díaz Ayuso, sobre sus futuros pactos: "Quiero gobernar en solitario y hacer un Ejecutivo con mi criterio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en una entrevista con Pedro Piqueras en Informativos Telecinco que ella quiere "un gobierno en solitario" y gobernar con "su criterio". "Yo quiero gobernar en solitario, y una fuerza suficientemente alta como para no necesitarlos, pero sí contar con las personas que quieran sumarse", ha matizado Ayuso.

"Todo en orden. Nada, muy bien", comentó al Rey esta tarde a su llegada jardines del Palacio Real, después de que Felipe VI le apuntara con cordialidad: "Muy ajetreada, eh". Después de esta sacudida política, Ayuso lo sigue sosteniendo y cree que su respuesta de convocar elecciones anticipadas era lo correcto porque "no podría despertarse todos los días con sobresaltos". "Prefiero ser libre para decidir y hablar con los ciudadanos", ha defendido.

La presidenta dice que en "estas últimas 24 horas lo único que ha hecho es trabajar" y que "no le parece ético que en estas circunstancias empiece a meter gente" y por eso ha repartido las consejerías entre sus compañeros de partido. "Todo sigue igual con nuestras gestiones de día a día", valora. Asimismo, niega que hubiese pensado antes de la moción de censura en Murcia de un adelanto electoral tal como apuntó su exvicepresidente Ignacio Aguado.

Diputados de Cs "han pedido que cuente con ellos"

Ciudadanos ha negado reiteradamente que plantearan una moción de censura en la Comunidad de Madrid, pero Ayuso dice que "si lo tenían pensado, no lo iban a decir". "No puedo permitir que el futuro de casi siete millones de personas, con todo lo que tenemos por delante, gestionando una pandemia y una crisis sanitaria que viene después con una social y una económica, esté a expensas de si nos pegan un tiro o no".

La presidenta regional, preguntada si Vox va a ser su socio preferente, ha señalado que "ahora mismo, no". "No está en mis planes. En mis planes está ser libre y que no vuelva a ocurrir algo así, quiero ir a las urnas sola y quiero hacer un Gobierno con mi criterio".

Sobre un posible cambio de filas de miembros de Ciudadanos, no descarta que el Partido Popular a nivel nacional lo estuviese haciendo, pero ella solo ha hablado con ellos y asegura que le han dicho que cuente con ellos. "Me he encontrado con personas estupendas con las que me he entendido perfectamente", opina.

La presidenta madrileña asegura que le trasladaron que "hacía tiempo que lamentaban la situación que se estaba produciendo en su grupo". "Han pedido sobre todo que contemos con ellos y que sigamos juntos y hacia adelante", ha recalcado. A Aguado le desea "todo lo mejor" y a los consejeros les ha agradecido "el trabajo que han realizado".

"Hay violencia contra todo el mundo y hay que condenarla y acabar con todas ellas"

Polémica por sus palabras sobre la violencia de mujeres

La presidenta de la Comunidad provocó una gran polémica tras sus declaraciones en Las Campos Móvil, el nuevo programa de la presentadora María Teresa Campos en su regreso a Telecinco, en las que sostiene que hay "violencia sobre el propio hombre, que sufre más agresiones que las mujeres"

Ayuso se mantiene en sus palabras y dice que ella reconoce "hay una violencia contra las mujeres, pero los hombres también son agredidos". "Hay violencia contra todo el mundo y hay que condenarlo y acabar con todas ellas", argumenta.