El PP afirma que la "única responsable del retraso de la vacunación en Santo Domingo es la consejera de Salud"

El equipo de Gobierno calceatense ha actuado en todo momento "con la máxima diligencia para facilitar la administración de la vacuna a los vecinos y con total predisposición a la colaboración con el Gobierno de La Rioja, único responsable de que nuestra localidad sea la última cabecera de comarca donde se ha comenzado a inmunizar la población más vulnerable".

La consejera Sara Alba "ha tratado, sin éxito, de desviar la atención sobre los criterios partidistas y políticos que hasta el momento han guiado el plan de vacunación del Gobierno de Andreu". Una vez más, desde el PP de Santo Domingo de la Calzada, "exigimos un trato igualitario para los calceatenses, que no son ni más ni menos que cualquier otro riojano".

"Tratar de responsabilizar al Ayuntamiento de Santo Domingo de laCalzada de un retraso injustificado en la vacunación de nuestros vecinos más mayores es, además de una falacia, un comportamiento impropio por parte de la máxima responsable de la salud de los riojanos", afirman desde el PP.

Además, relatan, el pasado 19 de febrero, el director general de Protección Civil y Emergencias llamó por teléfono al alcalde de la ciudad, que en ese momento no pudo atender la llamada. Un tiempo después, ese mismo día, sin saber el motivo de la llamada porque no lo dijeron, se devolvió la llamada y fue el director general quien no contestó.

"No hubo más comunicación del tema de la vacunación por parte delGobierno Regional, ni por email, ni por carta, ni por registro municipal, ni llamada al responsable municipal, hasta el miércoles, día 24, cuando se produjo una nueva comunicación sin trasladar todavía ni fecha concreta pese a que preguntamos en varias ocasiones, ni se nos comentó ningún tipo de supuesto retraso o incidencia, al contrario, agradeciendo nuestra predisposición", afirman los populares.

Por todo ello, finalizan, "es curioso que se digan estas manifestaciones después que denunciemos públicamente la falta de información a la ciudad de Santo Domingo. Esta es la realidad y no la sarta de excusas esgrimidas por Sara Alba para tratar dejustificar lo injustificable. Desde el PP de Santo Domingo exigimos al Gobierno de La Rioja y a la consejera que vacune a la mayor brevedad posible a todos los calceatenses, esa es la prioridad al margen de las excusas de una Consejera que ha demostrado no estar a la altura del puesto que ocupa".