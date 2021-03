Cvirus.- La incidència acumulada de la Comunitat segueix baixant i se situa en 54,12 casos per 100.000 habitants

20M EP

La incidència acumulada en els últims 14 dies del coronavirus a la Comunitat Valenciana ha baixat fins als 54,12 casos per cada 100.000 habitants, tres punts menys que aquest dimecres. Es manté com la tercera autonomia amb una taxa menor, per darrere d'Extremadura i Balears.