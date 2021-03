Sindicatos de Renault se oponen a la propuesta de adelantar cinco días de vacaciones a mayo por la falta de componentes

Según han explicado fuentes de Comisiones Obreras en un comunicado recogido por Europa Press, la empresa ha solicitado la modificación de los días de vacaciones de 2021 en el transcurso del encuentro que ha mantenido durante la mañana de este jueves con los sindicatos.

CCOO apunta que el objetivo que busca la Dirección es "poder parar más días por el desabastecimiento de los semiconductores, y así ganar días productivos en el segundo semestre de 2021".

La empresa ha propuesto trasladar el día 24 de agosto y los días 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 2021 a la semana 20 del presente año, lo que sería del 17 al 21 de mayo, algo a lo que Comisiones Obreras se opone en redondo.

En este sentido, también ha mostrado su oposición Trabajadores Unidos, cuya portavoz, Miriam Largo, ha recalcado que "todas las organizaciones de manera unánime" no han estado "para nada de acuerdo con las pretensiones de la empresa".

CCOO ha explicado que la Dirección de la empresa ha retirado su propuesta de mover las vacaciones ya que "no ha querido realizar dicho movimiento sin un acuerdo previo con la representación legal de las personas trabajadoras", si bien han advertido que se guardan la posibilidad de volver a plantearlo en un futuro.

CCOO ha advertido de que ya en el pasado Comité Intercentros de diciembre se acordaron los calendarios laborales de Renault España y que la propuesta planteada este jueves solo se realiza para una factoría, mientras que recuerdan que existe un calendario único para el centro de trabajo de Valladolid.

Por ello, reclaman que Renault respete el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores que señala que "los traslados de vacaciones se tienen que avisar al trabajador con un mínimo de dos meses de antelación".

Además, han recalcado que el movimiento de la empresa "no garantiza la no aplicación de otras medidas de flexibilidad más adelante".

Tampoco entienden que si este martes, se acordó una ampliación de la bolsa de horas colectiva en Palencia y en Valladolid de hasta -40 días para afrontar la situación de falta de componentes electrónicos, dos días más tarde se queden insuficientes para la empresa.

"Si la empresa estuviera necesitada en el segundo semestre del año de fabricar más, desde CCOO le hemos manifestado que, completando el medio turno de noche a un turno completo se generaría empleo. Y lo mismo si utilizase el trabajo por bolsa de horas", han reclamado.

En el caso de que la Dirección de la empresa continuara con su propuesta, los trabajadores, según CCOO, pagarían con sus vacaciones "una situación que no ha generado la parte social, e impactaría directamente en la conciliación familiar".

Además, tanto este sindicato como Trabajadores Unidos lamentan que si en 2020 la pandemia les "arrebató" las vacaciones de Navidad ya que hubo gente que tiene la familia fuera de la ciudad que no pudo reunirse con los suyos, no quieren permitir que en 2021 se las quite Renault.