Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 23 morts i 300 nous casos

Així mateix, s'ha administrat un total de 453.107 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 55.072 a Castelló, 159.252 a Alacant i 238.783 a València i 131.713 persones ja estan immunitzades.

D'aquesta manera, la xifra total de positius ascendeix a 382.440 persones. Per províncies, 16 dels nous casos són de Castelló (39.023 en total), 112 a Alacant (143.951 en total) i 171 en la província de València (199.461). A més, hi ha un nou cas sense assignar, amb la qual cosa el total de casos sense assignar ascendeix a cinc.

Des de l'última actualització s'han registrat 516 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 381.906 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 39.281 a Castelló, 143.158 a Alacant i 199.408 a València, a més de 59 no assignades.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 663 persones ingressades davant dels 698 d'ahir i es mantenen en 178 els ingressats en les unitats de crítics: 50 en la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 298 en la província d'Alacant, 80 d'ells en la UCI; i 315 en la província de València, 91 d'ells en UCI.

A més, s'han registrat 23 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 6.972 persones: 770 en la província de Castelló, 2.622 en la d'Alacant i 3.580 en la de València. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 5.038 casos actius, la qual cosa suposa un 1,28% del total de positius.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, els casos positius en residències de majors s'han reduït a 29 (3 en la província de Castelló, 4 en la província d'Alacant i 22 en la província de València), 6 centres de diversitat funcional (1 en la província d'Alacant i 5 en la província de València) i 2 centres de menors (1 en la província de València i 1 en la província d'Alacant).

Així mateix, s'han notificat quatre residents nous positius, set treballadors i set residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 12 residències a la Comunitat Valenciana: 2 en la província de Castelló, 5 en la província d'Alacant i 8 en la província de València.

BROTS DE CORONAVIRUS

D'altra banda, s'han comunicat sis nous brots des de l'última actualització: a Rojals amb 4 casos en l'àmbit educatiu; i la resta, d'origen social, a Callosa de Segura amb 5 casos, Catarroja amb 4 casos, L' Alfàs del Pi amb 5 casos, i a València dos amb tres i quatre casos.