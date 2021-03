El Govern central comunica el pagament de la major part del deute de La Marina encara que s'espera "confirmació oficial"

El vicealcalde de la ciutat, Sergi Campillo (Compromís), ha explicat aquest dijous que aquest dimecres, "en una reunió tècnica entre el Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament -les tres administracions que formen part del Consorci 2007, encarregat ara de gestionar La Marina-", per part de l'Executiu central es va comunicar la liquidació d'eixe muntant". Ha precisat, no obstant açò, que s'està esperant "la confirmació oficial" de "la condonació de la part principal del deute".

Campillo ha assegurat, en unes declaracions als mitjans de comunicació, que és "una quantia molt important, més de 300 milions d'euros" i ha valorat, "com a ciutat i com a ajuntament" l'"anunci del Govern central" en la trobada d'aquest dimecres però ha insistit que la "comunicació s'ha de donar formalment a la Marina".

"La Marina en els últims anys ha tingut un canvi espectacular des que el govern progressista va accedir a la Generalitat i a l'Ajuntament de València perquè s'ha revaloritzat, s'ha dignificat i s'ha convertit en un dels espais més visitats per veïns de la ciutat i per turistes", ha assegurat el responsable municipal.

Així mateix, ha afirmat que aquest enclavament es postula com "un pol d'innovació" i ha considerat per açò "molt important resoldre la part del deute que encara queda", altres 60 milions procedents d'un altre préstec. "El Govern central s'ha ocupat de la part central del deute, tal com des de Compromís reclamàvem -ha recordat que va ser condició d'aquesta coalició- per a recolzar la investidura de Pedro Sánchez- i els PGE, però queda per resoldre una altra part del deute", ha asseverat.

Sergi Campillo ha dit que liquidar-la és "molt important per a deixar definitivament sense deute la Marina, perquè puga prendre el vol" com correspon al seu "potencial enorme" i per l'"aposta estratègica" que representa.