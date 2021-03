López Miras da por hecho que la moción de censura saldrá adelante con el apoyo de PSOE, Cs y Podemos

"A los hechos me remito", ha señalado López Miras al ser preguntado por los medios de comunicación sobre las posibilidades de que la moción prospere.

López Miras ha insistido en que la información de la moción le llegó a través del conocido de un concejal de Cs a medianoche del martes. Desde que "urdieron" esa moción, no ha tenido contacto con "nadie de Ciudadanos", tal y como ha reconocido.

"Evidentemente, no se pasaba por mi cabeza que, mientras yo estaba centrado en la gestión de la pandemia, en aprobar planes de rescate a la hostelería y de ayudas a sectores económicos importantes y en implementar medidas que salven vidas, alguien estuviese por la noche pactando un intercambio de sillones en función de una ambición personal y de intereses partidistas", ha reprochado.

Al ser preguntado por los motivos por los que no ha cesado a los también consejeros de Ciudadanos Isabel Franco y Miguel Motas, cree que "no tenía ningún sentido". A este respecto, ha destacado que él ha "creído" en el Gobierno de la Región y ha hecho "esfuerzos" por "garantizar la estabilidad del Ejecutivo" y la colaboración de todos los miembros del Consejo de Gobierno.

Con respecto a las destituciones de Ana Martínez Vidal y José Gabriel Sánchez Torregrosa, López Miras cree que, "evidentemente, a dos personas que ocupan un puesto de responsabilidad orgánica y que han estado urdiendo junto con el vicesecretario general de Ciudadanos Carlos, Carlos Cuadrado, la noche de antes esa moción de censura no tiene ningún sentido que continúen en el Consejo de Gobierno".

Ha asegurado que no recibió en "ningún momento" un intento de Cs para evitar esta moción de censura. Al contrario, ha recordado que ambos partidos han estado trabajando "de la mano" y "colaborando". De hecho, recuerda que el lunes estuvieron en el Comité Covid.

"Nada nos dijeron y, desde luego, las declaraciones del PSOE agravan mucho más la situación, porque no es que fuera ya una noche de despachos durante la madrugada con nocturnidad en la que urdieron esta moción, sino que llevaban un mes en secreto en los despachos del PSOE urdiendo la moción", ha subrayado.

Todo ello, añade, "mientras que el resto de los españoles estábamos preocupados por una pandemia que estaba costando muchas vidas. Y los que tenemos labores de gobierno y responsabilidad estábamos centrados en gestionar esa pandemia y que no llegara la cuarta ola". Mientras tanto, lamenta que PSOE y Cs "estaban en los despachos de Madrid urdiendo la moción de censura en la Región de Murcia".

Ha admitido que "en ningún momento se le pasó la cabeza que alguien podía llegar por un mero reparto de sillones a generar la inestabilidad que se ha generado" porque él está "acostumbrado a tratar con personas serias y que tienen responsabilidades de Gobierno y que anteponen el interés general a sus intereses particulares".

Al ser preguntado por las razones alegadas por Cs a la hora de presentar la moción, cree que "no podemos poner excusas para algo que se ha urdido en Madrid por ambiciones personales de algunos y por el declive a nivel nacional de otro partido".

Asimismo, ha pedido que no se ponga de excusa "algo que pasó en enero y sobre lo que se depuraron responsabilidades" y, sobre todo, pide "no poner algo tan serio como la corrupción como excusa cuando no hay ni un solo miembro del Gobierno de la Región que tenga ninguna causa o que esté investigado; y sin embargo firman la moción con el secretario general del PSRM, que está imputado formalmente por prevaricación".

Al ser preguntado por si opta a liderar la oposición, ha señalado que, ahora mismo, su único afán es trabajar hasta que el BOE disponga que es presidente de la Región" porque la pandemia no permite la dejación de funciones por parte de alguien que tenga responsabilidades públicas".