Engonga y Esteban comunican su intención de postularse para sustituir a Guarinos al frente del PP de Guadalajara

Engonga, según ha admitido a Europa Press, está en pleno proceso de meditación, y espera a que desde Génova o desde el PP a nivel regional les comuniquen los plazos para la celebración del Congreso Provincial.

Con su posible candidatura empiezan a desvelarse públicamente los primeros nombres que suenan para sustituir a Ana Guarinos al frente de la presidencia de PP; en este caso un candidato que de presentarse finalmente para liderar la formación a nivel provincial podría contar con el apoyo de Román, quien también ha señalado en declaraciones a Europa Press que tiene un perfil "correcto" que se ajustaría a lo que necesita la formación.

El hecho de que Engonga se encuentre ahora "en fase de reflexión" y se esté planteando presentarse a presidir el partido está motivado en el apoyo y ánimo que viene observado desde hace varios meses por parte de algunos compañeros de partido. "No puedo decir si me presentaré o no, pero no lo descarto", ha aclarado.

De su lado, el parlamentario Antonio Román ha asegurado no saber nada de posibles candidatos pero, en todo caso, a preguntas de Europa Press sobre la posibilidad de que Engonga se pueda presentar, ha apuntado que es "una persona capaz, un buen político y buena gente" y le parece que el perfil que tiene "es bueno y correcto" y que se adecúa a lo que necesita el partido. "Ojalá diera el paso", ha dicho.

Lo que es seguro es que él no optará de nuevo a presidir el partido porque ya pasó su momento, pero tanto él como Engonga son partidarios de conformar una candidatura "de unidad y consenso", afirma el concejal. "Ojalá haya una candidatura única y potente", apostilla el senador, exalcalde y expresidente del PP años atrás, convencido de que "es lo mejor a dos años de las elecciones".

LOS CONGRESOS, AÚN SIN FECHA

En todo caso, queda la incógnita de cuándo se llevarán a cabo los congresos provinciales que restan, tras la celebración el pasado año de las citas de Ciudad Real y Albacete.

Este mismo jueves, fuentes del PP aseguraban que la situación política en Madrid y Murcia obligaría a dar pausa a los procesos, postura matizada después por el portavoz 'popular', Francisco Cañizares, que aunque deslizaba que la maquinaria sigue su curso, seguía sin poner fecha definitiva, aún por determinar.