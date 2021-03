El último álbum que grabó Montserrat Caballé, en el que homenajea a Armenia, verá la luz el 26 de marzo

El último álbum grabado por Montserrat Caballé, The Island of Christianity: Armenia & Artsakh, un homenaje al patrimonio histórico y cultural de este país del Cáucaso, saldrá a la venta el próximo 26 de marzo en una edición de lujo que incluye un CD, un DVD y un BluRay.

Según ha informado este jueves la agencia Innercia, en el álbum colaboran Brian May, Vangelis y Montserrat Martí, hija de la soprano.

Montserrat Caballé (1933-2018) grabó este álbum tras su visita a Armenia y la república de Artsaj (denominada hasta 2017 como República del Alto Karabaj) como homenaje al patrimonio histórico y cultural de la primera nación cristiana del mundo.

Fue la propia Montserrat Caballé la que eligió el título de este disco, The Island of Christianity: Armenia & Artsakh, un proyecto que se remonta a 2013, cuando la soprano visitó algunos de los monasterios, iglesias y catedrales más antiguas del mundo, rindiendo homenaje al 1700 aniversario de la adopción del cristianismo en Armenia. En esa gira actuó en Yereván y Stepanakert y grabó varias obras, entre ellas, dos canciones armenias.

El álbum tiene otro aspecto significativo, como es que, después de su colaboración con Freddie Mercury, el líder de Queen, Montserrat Caballé volvió a colaborar con la famosa banda grabando Is This the World We Created? con Brian May, tema que ilustra un vídeo sobre el Holocausto, el genocidio armenio y otras atrocidades contra la Humanidad.

También presenta una nueva composición de Vangelis, La Habanera, creada para Caballé en honor a su 80 cumpleaños, que la soprano interpreta en catalán. Además, la cantante lírica escogió la canción de Vangelis Like a Dream para acompañar la presentación del monasterio Dadivank, del siglo X, una joya del Renacimiento armenio temprano.

El álbum incluye además composiciones de Schubert, Händel o Caccini, y en varios temas como Krunk, Chinar es o La Habanera, se puede escuchar el duduk, famoso instrumento originario de Armenia.

El álbum se presenta en una caja que contiene el CD, un DVD y un BluRay, así como un libreto con fotografías e información. El DVD contiene la música del CD e ilustra las composiciones con imágenes de iglesias, paisajes y otras instantáneas icónicas de Armenia y Artsakh.

Las dos canciones armenias del álbum son Krunk (La grulla) y Chinar es (Alta como el álamo), ambas compuestas por Komitas Vardapet, músico, compositor, arreglista y sacerdote armenio, fundador de la Escuela Nacional de Música Armenia.

Ambas canciones fueron arregladas por John Metcalfe, interpretadas por la Royal Philharmonic Orchestra y grabadas en los Abbey Road Studios de Londres. La producción ha corrido a cargo de Starmus y el lanzamiento será distribuido por Sony Classical.