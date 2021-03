Mendia apela a la "estabilidad" política y a la colaboración de sindicatos y empresarios para superar la crisis

Mendia ha participado en la inauguración del 'XIII Congreso de UGT Euskadi', que se celebra entre este jueves y viernes en Vitoria, y en el que 205 delegados, en representación de 32.061 afiliados, debatirán y aprobarán las líneas que marcarán la actividad de esta organización en los próximos cuatro años y decidirán la nueva dirección del sindicato.

En su intervención, la vicelehendakari segunda ha destacado que la "estabilidad" que existe en Euskadi supone una "enorme ventaja competitiva" respecto a la situación que se vive en otras comunidades autónomas.

No obstante, ha advertido de que a pesar de esa estabilidad, el Gobierno Vasco "no puede, no quiere y no debe" afrontar "solo" el proceso para la recuperación económica. Mendia ha mostrado su intención de acordar las soluciones "desde una base sólida, con un gobierno fuerte, una hoja de ruta clara y propuestas sobre la mesa".

"Es nuestra responsabilidad política, rescatar a Euskadi", ha afirmado. La consejera ha mostrado su compromiso con la búsqueda de "espacios de encuentro y concertación", ha defendido.

Mendia ha subrayado que solo será posible salir de la crisis de forma "justa" si en esta salida se incluye a "todos". "Es el reto del Gobierno Vasco y de mi departamento; pero es el reto en el que contamos con vosotros y con el resto de sindicatos y de los empresarios", ha manifestado.

En la apertura del congreso también ha intervenido la secretaria de Organización y Administración de UGT-Euskadi, Arantza Ruiz Huidobro, quien ha recordado el impacto de la crisis del coronavirus en el ámbito laboral y ha repasado las medidas puestas en marcha en los últimos meses para tratar de atenuar los efectos socioeconómicos de la pandemia.

En todo caso, ha advertido de que también es necesario empezar a pensar en la situación "poscovid", en la que la agenda para la recuperación del empleo y de las rentas salariales ha de ser la "piedra angular" del proceso de recuperación.

"REFERENTE" EN LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES

También ha intervenido en el acto El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, que ha reivindicado la trayectoria de UGT como agente comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores pero, al mismo tiempo, "sabiendo acordar y dialogar".

"Esa combinación de ambas estrategias está en el corazón de UGT, auténtico referente en la defensa de los derechos de los trabajadores", ha manifestado.

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha reivindicado el valor del diálogo y el acuerdo. En este sentido, ha lamentado que "no haya sido posible" un acuerdo entre la dirección de Tubacex, que ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo para 150 trabajadores, y el comité de empresa .

El máximo responsable del Gobierno foral ha subrayado que es necesario "agotar todas las posibilidades" para evitar la destrucción de empleo.

PROGRAMA

En esta primera jornada del congreso también esta prevista la intervención del secretario general de Asturias de UGT Asturias, Francisco Javier Fernández; el responsable de la Federación de Industria y Construcción de UGT, Pedro Hojas, y la vicesecretaria General del sindicato, Cristina Antoñanzas.

Este jueves se debatirá y votará la gestión de los órganos nacionales, y de la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Control de UGT Euskadi.

La jornada del viernes se desarrollará a puerta cerrada, con la proclamación de candidaturas a la dirección del sindicato y el debate y votación de programa de acción para los próximos cuatro años.

La clausura esta prevista para la una de la tarde, y correrá a cargo del secretario General de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de UGT-Euskadi que resulte elegido en este congreso.