La Diputació de València aprova el projecte per a millorar la seguretat en la CV-315 a l'altura de Benifaraig

La Diputació de València té disposat per a abans d'estiu l'inici de l'actuació de millora de la seguretat viària en la CV-315 a l'altura de Benifaraig, on està prevista la construcció d'una rotonda en la intersecció d'aquesta carretera provincial amb el camí de Xilet. L'obra, amb un pressupost de 450.000 euros i un termini d'execució de quatre mesos, millorarà els accessos i la connexió per als vianants en un tram de concentració d'accidents, i permetrà pacificar el trànsit en la pedania.

El projecte de construcció de la rotonda, consensuat amb l'Ajuntament de València i presentat aquesta mateixa setmana a l'alcaldessa pedània de Benifaraig, Tamara Martínez, “té com a objectiu reforçar la seguretat en un tram conflictiu pel qual passen cada dia 15.000 vehicles i calmar el trànsit per a fer-lo més amable i millorar així la qualitat de vida de les persones que viuen en Benifaraig”.

El diputat d'Infraestructures i Carreteres, Rafa García, destaca l'absència d'al·legacions en un procés en el qual s'ha comptat amb els consistoris de València, Alfara del Patriarca i la pròpia pedania.

El responsable provincial de Carreteres detalla les mesures contemplades en el projecte per a calmar el trànsit en el tram de la CV-315 que travessa Benifaraig. “La construcció de la rotonda permetrà que el trànsit discórrega més lent pel nucli urbà, la qual cosa sumada a la plantació d'arbratge en els marges de la via, l'estretament de carrils de 12 a 10 metres, amb una jardinera que separarà la calçada dels habitatges i nous passos per als vianants, millorarà la seguretat de conductors, vianants i ciclistes, sense oblidar el factor paisatgístic i les molèsties als veïns que es busquen atenuar”.

“Un bon projecte”

Per part seua, Tamara Martínez considera que el de la rotonda i la pacificació del trànsit en la carretera de Benifaraig és “un bon projecte que ve a resoldre els problemes plantejats i aporta solucions”. L'alcaldessa pedània valora la “resposta positiva” de la Diputació i l'actitud receptiva a l'hora d’“estudiar les diferents possibilitats per a acabar amb aquest punt negre provocat pel trànsit ràpid procedent des de Moncada i millorar els accessos tant al nucli urbà com al col·legi”.

L'alcaldessa pedània de Benifaraig agreix igualment que l'obra tinga en compte el tema mediambiental, amb mesures que permetran pacificar el trànsit en la carretera al seu pas pel municipi. Encara que té clar que la decisió competeix a l'Ajuntament de València, Tamara Martínez confia que l'actuació que durà a terme la Diputació reduïsca les molèsties per als veïns i el consistori valencià “es plantege la retirada de la pantalla acústica que ara mateix dificulta la comunicació amb l'horta i l'entorn”.

La construcció de la rotonda en la intersecció de la CV-315 amb el camí de Xilet és part del projecte global de l'àrea provincial d'Infraestructures per a millorar la seguretat viària i fomentar la intermodalitat en la carretera que uneix València i Moncada, una de les que més trànsit suporta dins de la xarxa provincial.