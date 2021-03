UGT y CCOO exigen al Gobierno central que la salida de esta crisis no se apoye en la precariedad laboral

Con estas peticiones se concentraron el 11 de febrero frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón y de las Subdelegaciones en Huesca y en Teruel, y lo han vuelto a hacer este 11 de marzo en los mismos emplazamientos. Las movilizaciones continuarán hasta el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez abra la mesa de negociación.

La protesta en la capital aragonesa ha contado con la presencia de los secretarios generales de UGT y CCOO en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina, además de con 75 delegados de cada uno de los sindicatos, que han llevado pancartas con las reivindicaciones y el lema '¡Ahora sí toca'. La asistencia a estas concentraciones es limitada para cumplir con las medidas sanitarias.

En declaraciones a los medios de comunicación, Daniel Alastuey ha incidido en que el objetivo es que la salida de la crisis no vuelva a ser como la de 2008 "en la que lo que más creció fue el empleo precario". Para ello, ha considerado que hay que derogar la última reforma laboral.

Ha agregado que también hay que anular la reforma de las pensiones de 2013 y ha recordado que, en este caso, "ni siquiera se está aplicando" porque el Gobierno está ignorando las cláusulas de subida salarial marcadas y el resto de los artículos de esa ley. "No entendemos por qué no se derogue de una vez y se llevan, a la mesa de negociación, las resoluciones del Pacto de Toledo para negociar un buen acuerdo de pensiones, que permita apuntalar el sistema para los próximos años".

Pero, para Alastuey, lo más "vergonzoso" es la congelación del salario mínimo interprofesional. "En este país los convenios están subiendo, se han subido las pensiones, se ha subido el salario de los empleados públicos, aunque en Aragón todavía no, y, sin embargo, el Gobierno ha congelado el salario de los trabajadores que en mayor precariedad están".

Además, ha sostenido que esta medida ha demostrado su eficacia: "Las subidas anteriores del SMI han permitido que los trabajadores que menos cobraban vayan igualando el incremento de su poder adquisitivo al del resto. Por tanto, si queremos que no vuelvan a perderlo otra vez será necesario que ese salario mínimo interprofesional se acerque al objetivo final, que es el del 60 por ciento del salario medio".

Estas son las mismas reivindicaciones que llevaron a los sindicatos a movilizarse el 11 de febrero pero "durante este mes no nos han hecho caso", es decir, "las negociaciones no han avanzado en Madrid", por lo que se han vuelto a concentrar este jueves y lo seguirán haciendo, el próximo 11 de abril, si no hay avances.

"El objetivo es que no salgamos de esta crisis con las mismas leyes que lastraron el mercado de trabajo en la salida de la anterior crisis". Ha subrayado que en febrero del año pasado, antes de la pandemia, ya llegaron a algunos compromisos sobre la reforma laboral con los empresarios y con el Gobierno: "Lo único que tuvimos es que se vuelva a abrir la mesa de negociación y se pueda seguir avanzando".

Lo que sí que progresado es la negociación referente a las condiciones laborales de los 'riders', ya que se ha llegado a un acuerdo en el marco del diálogo social nacional para que sean asalariados. Al respecto, Alastuey ha destacado también la importancia de que, a través de este pacto, se permita a los sindicatos el acceso a los algoritmos que se utilizan las empresas para la organización del trabajo.

MANTENER LA MOVILIZACIÓN

El secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina, ha asegurado que si el Gobierno no se sienta a negociar las movilizaciones se van a mantener e incrementar. Ha recordado que este mes se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer y que determinadas cuestiones que quieren derogar de la reforma laboral tienen especial incidencia en las mujeres.

"Estamos viendo que el Gobierno va a poner otro fondo más de apoyo a empresas , con 11.000 millones -para ayudar a la hostelería- donde se están negociando ahora las condiciones y su aplicación y a nosotros no nos parece mal que se pongan fondos de apoyo, pero tienen que estar supeditados a las condiciones laborales en las empresas y a modificaciones legales".

"No puede ser que la sociedad, y los trabajadores somos una parte mayoritaria de la sociedad, estemos asumiendo muchos sacrificios, porque esto lo vamos a pagar entre todos, y no haya tiempo para realizar estas modificaciones del mercado laboral", ha aseverado.

Pina ha reconocido que la prioridad es la salud y controlar la pandemia, intentar que las empresas "no sufran" y que "los empleos se mantengan", pero "tiene que haber ya resultados en cuanto a la recuperación de los derechos, porque, de no ser así, la salida va a ser incidiendo todavía más en esa precariedad y en esa temporalidad".

Ha detallado que la reforma de las pensiones ya no se aplica y que la subida del SMI es "una decisión política" que se podría "tomar hoy" y llevarla al próximo Consejo de Ministros. "Sobre la reforma laboral, los sindicatos estamos siendo comedidos, porque tiene muchos aspectos negativos y nos estamos centrando en aquellos que ya trabajamos hace más o menos un año" y donde tenemos textos acordados.

"Necesitamos ver algún tipo de resultado. Si volvemos a lo mismo después de haber puesto miles y miles de millones de euros y acabamos teniendo los mismos contratos y los mismos derechos, no nos puede extrañar que después haya conflictividad social".

Sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha señalado que son partidarios de que se mantengan mientras sigan siendo necesarios, aunque con las mismas "líneas rojas" que han defendido los sindicatos hasta ahora, y es que no se pueda despedir y la devolución de ayudas en caso de que no se cumplan las condiciones. "Ojalá no vuelva a haber prórroga porque cuando acabe este estado de alarma hayamos vuelto a cierta normalidad".