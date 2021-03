La Comunitat Valenciana obri instal·lacions esportives i l'interior dels bars a un terç de capacitat

La Comunitat Valenciana tornarà a obrir les instal·lacions esportives, com gimnasos, pavellons, piscines i poliesportius, i l'interior dels locals de restauració a un 30% de capacitat a partir de dilluns i fins al 12 d'abril.

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una compareixença després de la comissió interdepartamental juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló. Les noves mesures suposen una certa relaxació de les restriccions en quatre àmbits, encara que han insistit que "no estem per a festes".

En concret, l'hoteleria podrà obrir les terrasses al 100% del seu aforament i l'interior a un terç, però seguiran tancant a les 18.00 hores. Solament podrà haver-hi quatre persones per taula i hauran de mantindre la mascareta mentre no es consumisca, sense servici de taulell i amb l'obligació de garantir la ventilació.

Puig ha defés que és una reobertura "absolutament limitada" que requereix del major compliment i es deu al fet que en la resta d'Espanya estan oberts els bars i restaurants encara que hi haja comunitats "en una situació fins i tot molt pitjor".

Dins de l'àmbit esportiu, els gimnasos, pavellons, poliesportius, piscines i altres instal·lacions tindran un 30% d'aforament i mantindran totes les mesures de seguretat. Els vestuaris estaran disponibles i l'ús de les dutxes es regularà mitjançant un protocol posterior perquè "hauran d'estar tancades i ser individualitzades", ha avançat la consellera.

També podran recuperar l'activitat l'oci educatiu, les ludoteques i l'oci juvenil en grups de deu persones i fins al 30% de l'aforament. Finalment, s'augmenta "lleugerament" l'aforament en cerimònies com noces o funerals a un terç, amb un màxim de 20 persones a l'aire lliure i de 15 en espais tancats.

Totes les mesures es mantindran en vigor fins al 12 d'abril, el festiu del Dilluns de Pasqua, encara que "si es produeixen variacions" es podran revisar. Continua el toc de queda entre les 22.00 i les 06.00 hores i la limitació de reunions en cases com fins ara (no poden reunir-se no convivents, excepte excepcions). "Necessitem evitar les festes il·legals en cases i xalets i dissuadir qualsevol reunió massiva", ha justificat Puig.

Sobre l'oci nocturn, preguntada per la possibilitat que reòbriga amb música i sense pista, la consellera ha recordat que ara "no es contempla" perquè comporta pujar la veu i una relaxació de la mascareta. "No haurà de moment ni música ni participació de dj, tant de bo prompte", ha constatat, mentre el president ha ressaltat que el segon pla 'Resistir' repartirà ajudes a nous sectors.

Tancament perimetral: "Ens retrobarem a l'estiu"

El tancament perimetral de la Comunitat Valenciana també seguirà vigent fins a eixe dia, mentre per a Setmana Santa ja es va pactar a nivell nacional amb el suport de totes les autonomies excepte Madrid. Puig ha recordat que és un acord "absolutament vinculant" encara que aquesta comunitat tinga "altres preocupacions". "Estem segurs que ens retrobarem a l'estiu, però encara no és el moment", ha lamentat en relació a les segones residències.

En general, ha defés que aquesta "desescalada responsable" es deu al risc del pont de Sant Josep i la Setmana Santa, sobre la base de les recomanacions dels experts. Es tracta del paquet de restriccions "més cautelós de tota Espanya, de les 17 comunitats", amb l'objectiu que la recuperació siga més ràpida i solvent en els pròxims mesos de vacunació massiva.

"La relaxació no és una opció, sabem que tot es pot tirar per terra molt ràpidament", ha advertit, recordant que no hi ha festes en el carrer perquè "encara no hi ha capacitat de garantir la seguretat sanitària". Dit açò, ha tornat a demanar disculpes pel "dolor" que causen les restriccions a les famílies i treballadors de sectors afectats.

El president ha pregat als valencians que tinguen "trellat" i prudència per a mantindre la sensació col·lectiva que "açò no ha passat". Ha reconegut que fa falta reprendre "una mica més" la vida social amb totes les mesures "i alçar l'ànim col·lectiu, que falta ens fa".

I ha posat l'accent que "ara no ens podem equivocar" i que toca aprofitar els festius per a descansar i gaudir d'una altra manera, a més de recordar que "els qui més contagien són les persones que més estimem per la sensació de falsa seguretat.