No es ningún secreto que el calzado más cómodo y versátil que existe son un buen par de zapatillas blancas. Nunca pasan de moda, y desde hace varias temporadas se han convertido en el must have en el armario de personalidades tan conocidas como Aitana, Cara Delevingne o Cristina Pedroche, cada una con su propio estilo.

Y es que estas zapatillas son el calzado más deseado, sobre todo en las semanas de entretiempo que están por llegar. Quedan bien con cualquier look, un vestido, unos vaqueros junto con una balzer, un chandal...

La presentadora y Aitana no han tardado en hacerse con sus deportivas blancas de la temporada, y son de una de las firmas de calzado más importantes, ya que cuenta con mucho éxito en el todo el mundo.

Se trata del modelo Cali Star Metallic de Puma. Además de Cristina Pedroche y la extriunfita, este calzado tan básico también ha enamorado a la cantante internacional Selena Gómez.

Su mayor característica son sus chapas metálicas en la suela, que las hacen especiales sin llegar a caer en lo hortera. Además, son perfectas para realzar la figura sin necesidad de tacones, ya que tienen unos centímetros de plataforma.

A diferencia de otros modelos de la marca, las Cali Star Metallic aún se pueden conseguir en su web. Se venden desde la talla 35.5 a la 42, al precio de 90 euros. Un básico de la temporada y que servirá de fondo de armario para cualquier ocasión en la que la comodidad siempre sea un requisito.