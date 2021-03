Vuelve el 'Fallas Remember', ahora a través de las redes sociales

El festival se grabó sin público pero "con mucho ánimo por parte de los mejores DJ y artistas de la ruta y del mejor remember de la década dorada, para que la gente pueda disfrutar del espectáculo el próximo sábado desde su casa y pueda rememorar aquellos años", han resaltado desde la organización, FOTUR y PRODJ CV, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, SGAE y La Marina de València.

El evento se grabó, en el emblemático edificio Veles e Vents, el pasado lunes para emitirlo en diferido este sábado 13 de marzo. Las anteriores ediciones fueron celebradas en otro gran espacio como es la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Esta será la tercera edición del festival, que "aunque diferente", está "hecha con mucha ilusión y esperanza por que mejore la situación sanitaria y nos podamos ver pronto en los festivales", han asegurado desde la organización.

El sábado 13 de marzo, a partir de las 17.00 horas se podrá disfrutar desde casa de esta edición especial de 'Remember Fallas. Sonido de Valencia 2021' que contará con Arturo Roger (A.C.T.V), Coqui Selection (Woody -The Face), Edu Gómez (Espiral), Jose Coll (Arabesco-Evento), Jose Conca (Chocolate), Raul Platero (Mdt), Salva Gómez (Evento), Vicente Buitrón (Evento-Ibiza Remember The Luxe), Vicente Ferrer (Bananas-90s Homenaje a la Ruta), Víctor Pérez (The Face-90s Homenaje a la Ruta y Contraseña Records) y las actuaciones de Carol McCloskey y Kriss Orue. Todo presentado por Bartual & Raúl Antón.

La cita musical se podrá seguir a través de las redes sociales de: Sonido de Valencia, 90s Homenaje a la Ruta, FOTUR, Ciudades del Ocio Tv (Tdt) y escuchar por las emisoras de radio FM, Remember The Music, Spektra, Mdt, y gracias al acuerdo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), también a través de la Xarxa de emisoras municipales, que se unen a esta iniciativa para dar apoyo a los artistas y DJ de la Comunitat Valenciana con el mejor Remember. También se retransmitirá a través del Mixcloud de Sonido de Valencia.