US participa en la candidatura para que el Congreso Internacional de Botánica se celebre en España

En un comunicado, la US señala que llevan desde finales de 2020 trabajando en la candidatura española un grupo de tres botánicos españoles, como son Juan Carlos Moreno, presidente de la Sociedad Española de Botánica; Gonzalo Nieto Feliner, profesor investigador del Real Jardín Botánico de Madrid; y Antonio Marcial Escudero Lirio, profesor en el departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla.

Además del trabajo de Escudero, la Universidad de Sevilla ha mostrado su apoyo a la candidatura mediante una carta de respaldo a la misma. La vinculación de la US con la disciplina es "amplia y dilatada en el tiempo" y añade que el departamento de Biología Vegetal y Ecología es uno de los más grandes de la US y ha contribuido con importantes trabajos a esta área. La US también acoge el Herbario de Sevilla, que es uno de los más importantes entre los dedicados a la flora mediterránea de toda Europa Occidental. Además, la Hispalense presume de haber contado entre sus estudiantes con Celestino Mutis, uno de los botánicos más importantes de la historia.

La Asociación Internacional de Sociedades Botánicas y Micológicas (Iabms) ya ha aceptado la expresión de interés para acoger este evento que han presentado la Sociedad Botánica Española (Sebot) y el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se encargarían conjuntamente de su organización. Otros dos países, India y Sudáfrica, optan también a organizar el evento.

La ciudad elegida para albergar el XXI Congreso Internacional de Botánica se dará a conocer en 2023 en Río de Janeiro, donde se celebrará la próxima edición de esta cita. Un año antes de esa fecha, los responsables de la candidatura española deberán entregar un dossier en el que se incluirán todos los detalles de la organización.

Gonzalo Nieto Feliner, ex director del Real Jardín Botánico y actual vicepresidente de la International Association for Plant Taxonomy (IAPT), que representa al RJB-CSIC en la candidatura española, ha recordado que, "este Congreso nunca se ha celebrado en España y ello, unido a nuestra infraestructura congresual, al atractivo potencial de nuestro país para reuniones internacionales y al nivel científico de los investigadores españoles en botánica, puede ser una importante baza, pero no olvidemos que el IBC nunca se ha celebrado en el continente africano lo que, de salida, también otorga buenas posibilidades a la candidatura de Sudáfrica".