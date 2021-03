Investigadas nueve personas por estafas por toda España con el método 'man in the middle'

La Guardia Civil investiga a nueve personas acusadas de cometer estafas por toda España con el método 'man in the middle', consistente en cambiar el número de cuenta en las que clientes o proveedores de una empresa debían abonar facturas debidas, tras haber leído sus correos a través de ataques informáticos. A los investigados se les atribuye once hechos delictivos con los que consiguieron estafar más de 55.000 euros, según ha informado el instituto armado en un comunicado.