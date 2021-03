La edil de Transformación Digital destaca la labor para implantar la administración electrónica que "no había"

Así lo ha subrayado la edil en su comparecencia en la sesión plenaria tras pedirla los seis grupos, al tiempo que ha advertido de la "tremenda vulnerabilidad" que había y que se tuvo que "declarar la situación de emergencia a raíz del confinamiento", de modo que se realizaron inversiones "imprescindibles para salvar la situación" y que supusieron poner en marcha la sede electrónica el 14 de marzo.

En este sentido, ha defendido que "los datos de los contribuyentes cordobeses están asegurados, reforzados y blindados donde estaban, en el CPD del Consistorio", al tiempo que ha comentado que ahora se ha llegado a un acuerdo para "trabajar en microservicios con una arquitectura tecnológica" y se trabaja en el plan de formación a los empleados públicos.

Igualmente, ha defendido "la lucha contra la brecha digital, con un plan de capacitación a la ciudadanía", que prevé presentar este mes, así como el proyecto de "palanca de cambio" con el polo digital, en el que tendrá "un papel clave" el Sector Sur, a la vez que Córdoba se sitúa como "ciudad líder en digitalización". Así, ha elogiado "tantos objetivos cumplidos en tan poco tiempo", con el fin de "impulsar la economía digital, crear empleo de calidad y retener talento".

Según ha subrayado, "el trabajo de transformación digital se resume de forma sencilla" en que "los ciudadanos ya pueden hacer todos sus trámites" por la sede eléctronica implantada en este mandato, al tiempo que ha lamentado "la dejadez en tecnología en los últimos años", de manera que "los datos avalan la apuesta del equipo de gobierno en materia de tecnología y transformación digital", ha resaltado.

Asimismo, Morales ha detallado que "se han sentado las bases legales y poner en marcha en el procedimiento de administración electrónica la ordenanza" a tal efecto, precisando que "el 72% de los ciudadanos han hecho sus trámites de forma 'online'" en el último año, todo ello "con una estrategia bien definida, con trabajo y esfuerzo y buscando alianzas con los socios tecnológicos que dan mejor servicio al ciudadano y respetan nuestra independencia", ha valorado, entre otros aspectos.

Mientras, el edil de Cs Manuel Torrejimeno ha dicho que la implantación de la sede electrónica es "uno de los grandes retos que tiene la administración" y en este caso "el Consistorio ha dado pasos de gigantes", dado que "nunca antes la digitalización ha sido una realidad como ahora" debido a "la rápida implantación", que "ha evitado que el Ayuntamiento no se parase en mitad de la pandemia", ha remarcado.

Además, ha elogiado el papel en la tramitación de distintas ayudas y el polo digital, por lo que ha destacado que "se han dado pasos para situar a la administración en el siglo XXI".

LA OPOSICIÓN QUIERE "TRANSPARENCIA"

Por su parte, el concejal del PSOE Víctor Montoro ha pedido "transparencia e información seria" en este ámbito, porque "preocupa enormemente la hoja de ruta para implantar la administración electrónica una vez superada la emergencia de la pandemia" y que "Córdoba adquiera la condicion de verdadera ciudad inteligente".

Además, ha expuesto que desde su grupo temen que "se esté improvisando" en esta materia o "no se quiere facilitar información", a la vez que ha defendido la formación de los funcionarios, cuestionando "el sobrecoste" en la situación actual. También, ha preguntado por el grado de ejecución del proyecto de 'smart city' y si se han pedido fondos y cómo hacer frente a "la brecha digital".

De otro lado, la viceportavoz de IU, Alba Doblas, ha manifestado que "pretender que todo ha surgido de la nada es un poco pretencioso", a la vez que ha reconocido que "se ha buscado el consenso en esta materia", como con la ordenanza de administración electrónica "con la inclusión formal, pendiente del resultado material, de enmiendas de la oposición", y ha avisado que el papel "fundamental" de la administración electrónica "no se puede resolver en detrimento de los derechos fundamentales" de parte de la sociedad al no tener acceso a trámites electrónicos. A tal efecto, ha advertido de "miles de personas desatendidas" y cree que "hay muchas cosas que mejorar".

Entretanto, el concejal de Vox, Rafael Saco, ha defendido "una mayor cooperación" en este ámbito con la Diputación de Córdoba ante "el servicio tan potente" del que se dispone en la misma, de ahí que haya rogado "un esfuerzo en que haya no una tutela, sino una cooperación" con la institución provincial, por lo que ha defendido "la sinergia para llegar más lejos", al tiempo que ha reconocido "el esfuerzo que se ha hecho durante el último año".

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha aplaudido "la capacidad de reacción" que se tuvo en este campo ante la pandemia, si bien cree que ya no se está "en situación de urgencia y la opción transitoria" con la Diputación de Málaga "no es la más adecuada para mantener durante años". "Queremos iniciativas hacia una gestión estable, duradera y propia y no depender de servidores de otra administración", ha apostillado.