La reforma para quitar poder al CGPJ caducado logra la luz verde del Congreso y encara su aprobación definitiva

El Gobierno avanza a buen ritmo para conseguir la puesta en marcha de su reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden quitar al órgano la capacidad de hacer nombramientos cuando tenga el mandato caducado y presionar así al PP para que se avenga a renovarlo. Este jueves, el Congreso aprobó la norma con los votos a favor de los partidos del Ejecutivo y sus habituales aliados progresistas y nacionalistas. Ahora, el texto pasa al Senado, que previsiblemente le dará su aprobación definitiva en las próximas semanas.

La iniciativa ha tenido un trámite exprés: pese a que el mes de enero no fue hábil en el Congreso, en apenas mes y medio el texto ha pasado por la comisión de Justicia y ha sido aprobado con los 196 votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Más País y otros partidos minoritarios. 150 diputados votaron en contra, entre ellos los de PP, Vox y Cs, que junto a Junts ya intentaron tumbar sin éxito la norma a finales de enero.

La reforma ha recibido la luz verde del Congreso apenas dos semanas después de que PSOE y PP volvieran a fracasar en sus negociaciones para renovar el CGPJ, por el veto de los populares a que el juez José Ricardo de Prada -próximo a Unidas Podemos- forme parte del órgano. Tras el nuevo bloqueo, la institución ha retomado su actividad habitual y esta semana su mayoría -designada cuando el PP aún gobernaba y con el mandato terminado desde hace más de dos años- ha sacado adelante otros seis nombramientos de jueces para diferentes plazas.

Precisamente eso es lo que impediría la reforma que ha sido aprobada este jueves en el Congreso: que un CGPJ en funciones designe a los jueces para ocupar plazas en los principales tribunales. Si el texto saliera adelante definitivamente en el Senado, a los miembros del CGPJ con el mandato caducado no se les permitiría proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, entre muchos otros, ya que esas funciones, según entienden PSOE y Unidas Podemos, "legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente".

La reforma que el Congreso ha aprobado este jueves pretende presionar al PP para que no tenga incentivos para seguir bloqueando la renovación del CGPJ. No obstante, la norma no incluye la modificación de las mayorías necesarias para elegir a los integrantes del órgano, una propuesta que el PSOE sigue manteniendo congelada pese a que Unidas Podemos insiste en volver a ponerla en marcha por la cerrazón del PP. Aunque la reforma se apruebe definitivamente dentro de unas semanas, Congreso y Senado seguirán necesitando mayoría de tres quintos para designar a los nuevos miembros del CGPJ, lo que implica que los populares seguirán siendo imprescindibles para la renovación.

PP, Vox y Cs cargan contra la reforma

El bloque conservador volvió este jueves a dejar clara su oposición frontal a la proposición de ley, de la que el PP aseguró que tiene una "pésima calidad legislativa". Los populares volvieron a pedir que la composición del CGPJ sea elegida por los propios jueces -pese a que cuando gobernaron no plantearon esta reforma-, y acusaron al Gobierno de intentar hacerles "chantaje" con "técnicas facinerosas" que demuestran sus "tics autoritarios".

En el mismo sentido, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, aseguró que la reforma planteada por los partidos del Gobierno daña la ya comprometida "independencia" del poder judicial y denunció la "amenaza" que, a su juicio, comporta esta norma para que el PP se avenga a renovar el CGPJ. "Ni siquiera han escuchado al CGPJ, esto es una deslealtad al sistema" y una "traición", denunció Bal, que recordó que el propio órgano se quejó formalmente de no haber sido consultado por esta reforma y denunció que esa omisión "no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes".

Por su parte, el diputado de Vox Javier Ortega Smith afirmó que la reforma es "una pieza más en esa estrategia de acabar con las libertades y la soberanía de los españoles". "De lo que estamos hablando es de colocar sus fichas de colocar a sus peones", denunció Ortega Smith.