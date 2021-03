Elena Furiase celebra su 33 cumpleaños en casa, pero recibiendo un aluvión de felicitaciones "abrumador"

Elena Furiase, la actriz hija de Lolita, celebró el pasado 9 de marzo su 33 cumpleaños. Pese a hacerlo en casa, debido a las restricciones sanitarias actuales, la joven disfrutó de un aluvión de comentarios que le resultó un poco abrumador.

"Abrumada es poco", empezaba diciendo en sus stories de Instagram. "Casi no me he levantado de la cama porque estoy contestando mensajes y mensajes y mensajes. Millones de gracias a todo el mundo, a los que me escribís por WhatsApp también. Son las 11:23 y ya estoy como si hubiera celebrado todo el día. Gracias, gracias, gracias", añadía.

Elena afirma también en estos vídeos que los 33 es una edad que tiene en mente, pero añade que "está siendo bonito y seguro que es un año genial". Además, en el vídeo publicado puede verse una foto de su abuela, Lola Flores y la actriz no duda en decir: "Ahí está mi abuela, conmigo siempre".

Su madre, por supuesto, también quiso felicitarla, con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresó lo orgullosa que se siente de su hija y le deseó que se cumplan todos los objetivos que tienen en mente.

Elena comentó en la publicación de Lolita, contestándole: "¡¡¡Mamá!!! Qué bonito... ¡¡¡¡Te quiero y te necesito por siempre jamás!!!!" Así, aunque no lo hayan podido disfrutar juntas, queda claro que la madre y la hija tienen una relación muy buena y están deseando verse.

Sin duda Furiase está en una muy buena etapa tanto en lo profesional, como especialmente en lo profesional, con su hijo de dos años, y su novio, Gonzalo Sierra, padre del bebé, y con el que contraerá matrimonio en septiembre de este año.