Antifrau proposa atorgar condició de testimoni protegit en l'avantprojecte de Lecrim als denunciants de corrupció

Les esmenes presentades per l'AVAF van dirigides al fet que la nova Lecrim tinga en compte l'abast dels treballs que s'estan duent a terme amb la necessària transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen d'infraccions del dret de la Unió més coneguda com a 'directiva whistleblowers'.

En concret, es proposa que s'arreplegue dins del procediment penal la validesa de la denúncia anònima "com a instrument per a facilitar el coneixement d'actes constitutius de frau i corrupció que es puguen produir en el sector públic", tal com es desprèn de la pròpia experiència de l'Agència per mitjà de la seua Bústia de Denúncies.

Una altra de les esmenes fa referència a l'ampliació dels canals de denúncia des dels interns que es proposen en l'Avantprojecte del Llei, a la inclusió dels externs de denúncia tal com s'estableix en la Directiva Europea amb l'objectiu d'adequar-la a aquesta última.

Pel que fa a la protecció de les persones denunciants de fets constitutius de delictes de frau i corrupció, des de l'Agència Valenciana Antifrau es proposa una ampliació dels supòsits arreplegats en l'Avantprojecte de Llei perquè es tinguen en compte no només aquells casos que suposen un risc per a "la vida, integritat o llibertat" de les persones denunciants, sinó també els supòsits en els quals la represàlia com a conseqüència d'haver denunciat o testificat implique "un atac als drets professionals o laborals, econòmics o de qualsevol altre tipus".