Entre las historias que refuerzan la magnética imagen de Lady Di se encuentra su romance con James Hewitt, un militar retirado a quien esta le pidió que le diera clases de equitación, y que saltó a los medios de comunicación a mediados de los 90 tras salir a la luz la relación que mantuvieron durante cinco años. Han pasado cerca de dos décadas de aquello, pero la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey ha provocado que la figura del excomandante vuelva a comentarse entre los seguidores de la familia real británica.

En las redes sociales se leen durante estos días algunas teorías sobre el vínculo que habría entre el duque de Sussex y el antiguo amante de Lady Di, fallecida en un accidente de tráfico en París en agosto de 1997. Y es que hay quienes confían en la posibilidad de que el príncipe Harry sea, en realidad, hijo del ex oficial de caballería, y no de Carlos de Inglaterra.

El idilio entre Lady Di y James Hewitt duró cinco años, entre 1986 y 1991, cuando ella todavía estaba casada con el príncipe Carlos de Inglaterra, heredero del trono británico. Por lo tanto, algunas personas piensan que el hijo pequeño de la princesa podría ser fruto de este romance ya que ambos se parecen físicamente: los dos son pelirrojos y tienen facciones similares.

YO NO SABÍA NADA DE ESTO pic.twitter.com/TtT40rYPrd — El Hematocrítico (@hematocritico) March 11, 2021

Entre la gente que comparte esta idea se encuentra una usuaria de TikTok, Lilwimby, cuyo vídeo se ha hecho viral por mostrar los parecidos que comparten el exmilitar y el duque de Sussex. Publicaciones como esta recuerdan los primeros rumores que se comentaron a comienzos de los 2000, y que con el tiempo se fueron olvidando. De hecho, también se comenta que los rasgos del príncipe Harry se asemejan a los de la familia de Lady Di, ya que la hermana de esta y otras personas de su entorno cercano eran pelirrojas.

En este sentido, Paul Burrell se encuentra entre las personas que han llegado a desmentir los rumores sobre la paternidad. El que fuera el mayordomo de la princesa explicó que "no era posible" que Hewitt fuera el padre de Enrique de Inglaterra porque conoció a la princesa cuando su hijo menor ya tenía un año, pues nació en 1984.

Cogido con pinzas. Esta es la hermana de Diana, que también es pelirroja y se parece bastante: pic.twitter.com/Pe9YeQWJLB — Montgomery (@Charles_Montgo) March 11, 2021

Hewitt desmintió los rumores de paternidad

En 2017, el militar retirado se pronunció sobre la paternidad de Enrique de Inglaterra al ser preguntado por ello en una entrevista en el canal australiano Seven. "¿Es el padre de Enrique?", le preguntó la periodista Melissa Doyle, a lo que este respondió, tajante: "No, no lo soy". Unos años antes, Hewitt se refería a la princesa como "una persona bella y encantadora que estaba falta de amor". Nuncia llegó a profundizar en la intimidad de su relación, que se hizo pública en 1994, cuando se preparaba para regresar a Londres al final de la guerra del Golfo.

Lady Di nunca se lo perdonó. De hecho, en la popular entrevista que le hizo la BBC en 1995, llamó a su antiguo amante "traidor". Ambos se escribieron un total de 64 cartas durante los años que duró su relación, ya que el militar fue destinado a Alemania en 1989. Según Hewitt, ambos coincidieron por primera vez en 1986, en una fiesta en Londres. Posteriormente, el comandante ayudó a Diana a superar su miedo a los caballos y la enseñó a montar.

Se dijo que Hewitt intentó vender las misivas que recibió de Lady Di, ya que había recibido "ofertas por una gran cantidad de dinero", pero él mismo terminó desmintiendo lo publicado por el medio británico News of the World, que informó que le habían llegado a ofrecer unos 14,3 millones de euros por las 10 cartas más "sugerentes". No obstante, sí se ha llegado a publicar un libro basado en esas misivas. "Creo que era muy fácil enamorarse de ella, así que no se me puede culpar", llegó a decir él.

En 2004, Hewitt fue arrestado en Londres por la policía cuando compraba drogas. El exmilitar fue detenido en un bar de Fulhmam Road, al suroeste de la ciudad británica, en posesión de una droga del tipo A, que en Reino Unido supone cocaína, heroína, metadona, éxtasis o LSD.