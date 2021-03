Escola demana a Educació garantir en Secundària els plans lingüístics que ofereixen almenys el 50% de valencià

L'entitat cívica considera que aquest document servirà per a "la millora, verificació i supervisió dels Projectes Lingüístics de Centre, davant l'aplicació del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) en Secundària".

Escola -que expressa el seu suport als 60 IES que han firmat el manifest 'Centres pel valencià'- es posa "a la disposició dels centres i les famílies, en cas que no es garantisca el dret a l'ensenyament en valencià en el pas de Primària a Secundària".

L'organització recalca que la Conselleria "ha d'assegurar que els IES planifiquen un PLC de continuïtat amb relació en els centres d'educació infantil i primària adscrits que apliquen càrrega lectiva d'almenys el 50% en valencià". És a dir, apunten, "amb l'aplicació del PEPLI en Secundària ha d'estar garantida la continuïtat dels programes lingüístics dels centres d'Infantil i Primària que vehiculen el 50% o més del temps curricular en valencià".

Escola Valenciana també demana que es dote de "professorat addicional per a garantir la implantació efectiva del PEPLI", així com de "plans específics de formació del professorat necessaris per a garantir el correcte desenvolupament dels programes plurilingües" i permetre a l'alumnat el correcte "assoliment de les competències plurilingües i interculturals fixades".

Igualment, reclama un increment de la plantilla d'assessors d'educació plurilingüe "per a garantir les tasques de supervisió, millora i acompanyament dels programes", així com que s'implemente "la figura de la persona coordinadora d'educació plurilingüe".

Finalment, sol·licita que s'estudien "les modificacions necessàries en l'aplicació de la Llei de plurilingüisme d'acord amb el nou marc establit per la LOMLOE".

"DISCRIMINACIÓ"

Sobre aquest tema, el Bloc d'Estudiants Agermanats, la Plataforma per la Llengua, Decidim, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans-València i Acontracorrent han fet públic un comunicat conjunt en el qual manifesten la seua "profunda preocupació per la discriminació que ha tingut lloc per part de la Conselleria d'Educació en permetre a les zones castellanoparlants acollir-se en l'article 8 de la llei 4/2018 modificant els percentatges, mentre que no es permetia cap flexibilitat en les comarques valencianoparlants".

Les organitzacions creuen que l'actual model per percentatges de la Llei de Plurilingüisme "suposa un retrocés dels avanços aconseguits històricament pel que fa a l'ensenyament en valencià, si no es modifica la normativa actual".

Per açò, qualifiquen de "absolutament indispensable" paralitzar el PEPLI i "una reforma urgent i en profunditat de la llei de plurilingüisme que protegisca i potencie l'ensenyament en valencià mentre es camina cap a la immersió lingüística".

Així mateix, advoquen per la redacció d'una nova llei de plurilingüisme adaptada al nou marc legislatiu estatal, "que ja no fa referència a la vehicularitat del castellà en l'ensenyament, com imposava la LOMCE, ara derogada".

Aquests col·lectius demanen "la seguretat que el percentatge de l'ensenyament en valencià no decaurà en les comarques valencianoparlants i que s'incentivarà a les castellanoparlants".