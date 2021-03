El Consell pedirá un informe para evaluar la aplicación del protocolo de vacunación de la directora de Gent Gran

Cabe recordar que el pleno del Consell aprobó recientemente una moción para exigir el "cese inmediato" de Alonso, "y de cualquier otro trabajador o alto cargo que se haya saltado el turno de vacunación" de la COVID-19. Tras la aprobación de esta moción, el cese de Alonso no se ha producido.

Así, el equipo de gobierno llevaba este jueves al pleno una moción por procedimiento de urgencia para encargar un informe que analice si se cumplió el protocolo por parte de la directora insular. Finalmente, la propuesta no ha sido debatida al no haber contado con la mayoría necesaria para entrar en el orden del día del pleno por vía de urgencia.

A pesar de no haber sido debatida, Cladera ha asegurado que el equipo de gobierno encargará este informe a profesionales independientes para evaluar la cuestión. "Como queremos ser transparentes, hemos decidido que encargaremos un informe a profesionales independientes que evalúen la aplicación del protocolo desde el punto de vista procedimental y ético de la directora de la Gent Gran. A partir de aquí se asumirá lo que concluya este informe", ha explicado la presidenta durante el pleno.

Cladera ha reiterado que la vacunación de Alonso "se hizo de acuerdo con los criterios de la Conselleria de Salud y el Ministerio de Sanidad". "No tenemos problema en dar más transparencia a este tema, pero defiendo que la directora cumplió el protocolo por el trabajo que hacía, no por ser un alto cargo", ha añadido.

EL PP EXIGE EL CESE DE ALONSO

En declaraciones a los medios, el portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha remarcado que "la gestión de Cladera es radical, extrema y autoritaria", y ha censurado que "vulnere las reglas democráticas al no cumplir los acuerdos de pleno".

"¿De verdad no le cae la cara de vergüenza al incumplir, según a usted le conviene, los acuerdos de pleno que son, tocan ser, la máxima expresión democrática que tenemos regulada aquí en el Consell?", ha preguntado el portavoz a la presidenta.

Además, el portavoz de los 'populares' en el Consell ha subrayado que Cladera "ya cruzó una línea roja muy delicada cuando se negó a activar la Comisión de Investigación por la explotación sexual de menores tuteladas".

Con todo, Galmés ha destacado "el ridículo que ha hecho esta mañana el Pacte al haber presentado una moción de urgencia para intentar tapar la moción para la destitución inmediata de la alto cargo del PSOE y que no la han podido tratar en el pleno por no haber tenido los votos suficientes". "No cumple los acuerdos del pleno y se inventa comisiones y estudios", ha lamentado.