Fiscalía pide 11 años de cárcel para el acusado de causar la muerte de un hombre en las fiestas de La Florida

El Ministerio Fiscal explica en su escrito que los hecho se remontan a la madrugada del 11 de junio, cuando la víctima, David Carragal, estaba esperando a un taxi con dos amigas en el barrio de La Florida. El acusado, nacido en 2000, y otros dos individuos, que también habían estado en la fiesta, se acercaron a ellos y les pidieron fuego y tabaco.

Después de decirles que no tenían, las dos chicas que iban con el fallecido se apartaron y comenzaron a cruzar la calle, mientras la víctima mantenía una conversación con el acusado y sus acompañantes, cuyo contenido no se ha determinado pero que no consta que fuera desafiante. De repente, el acusado propinó al fallecido con su pierna izquierda una fuerte patada en la parte derecha de la cabeza,que le hizo caer de espaldas semiinconsciente y a plomo, y golpearseviolentamente contra el suelo. Inmediatamente, el acusado y sus acompañantes huyeron corriendo.

Las lesiones provocadas por la caída terminaron por causar la muerte a Carragal, nacido en 1986.