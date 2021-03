Unanimitat en Les Corts per a convalidar ajudes a empreses, treballadors en ERTO, artesania i oci nocturn

En concret, la primera línia inclou 80 milions per a ajudar 44.000 autònoms i 22.000 empreses dels sectors com l'hoteleria, el turisme, l'oci i les activitats artístiques, a més de 17 milions per a 48.000 treballadors que porten mesos en ERTO i huit milions per a complementar la prestació de la Seguretat Social als autònoms.

El segon decret consta de set milions en ajudes directes al sector de l'artesania vinculat a les festes tradicionals, amb l'objectiu de preservar la viabilitat d'aquestes empreses i d'oficis com els de artista faller, sastre, florista artesà o pirotècnic.

I el tercer, de huit milions, va per als establiments d'oci nocturn afectats pel tancament, amb 7.000 euros per a pubs, cafés, cafés-concert i cafés-teatre i 28.500 euros per a discoteques, sales de ball i sales de festa.

Totes aquestes ajudes estan dins del pla 'Resistir', amb 380 milions, i van ser presentades en la primera sessió del ple pels consellers d'Economia Sostenible, Rafa Climent, i Interior, Gabriela Bravo.