Nagore Robles se sincera sobre su "infancia complicada": "Mi mente ha borrado las cosas duras, así sobrevivo"

Nagore Robles, habitual colaboradora de televisión en Telecinco, se ha sincerado sobre su infancia, que fue "complicada". Lo ha hecho en el canal de YouTube del influencer Luc Loren, con quien ha mantenido una conversación sobre la salud mental y la importancia de acudir a terapia.

La tertuliana del debate de La isla de las tentaciones es la última invitada de No estamos locas, la sección que el joven conduce en colaboración con Somos Estupendas, la mayor plataforma digital sobre bienestar y salud mental.

En la conversación, Robles, de 38 años, cuenta que es "adicta" a ir a terapia "desde hace muchos años" y, de hecho, admite que esta es una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, pues le ha permitido aprender a aceptar sus emociones y a saber cómo gestionarlas.

"Yo tuve una infancia complicada, marcada por una casa donde había poca felicidad, poco amor, poco respeto... y donde una vez que se cruzaba la puerta, eso se quedaba ahí. Nunca se ha hablado fuera. Evidentemente, los familiares que estaban cerca ya sabían cómo estaba la situación", avanza la entrevistada.

El rostro de Mujeres y hombres y viceversa admite que su niñez "fue horrorosa": "Tengo también recuerdos bonitos, que han permanecido en mi mente. La mente está preparada para sobrevivir, porque borras cosas duras. Así es como he sobrevivido. Yo salía de casa y ponía mi cara de 'todo está bien'. Nunca me permití estar mal, fui tapando hasta que ocurrió algo".

La colaboradora de televisión se refería al fallecimiento de su mejor amiga, algo que le rompió los esquemas: "Era todo para mí, mi persona brújula. Murió el año pasado. No sabía qué me pasaba. Fue un cáncer que duró mucho y parece que estás preparado, pero cuando ese día llega, dices que era lo que iba a pasar".

"Los días de después, sentía un vacío tan enorme, no entendía qué me ocurría. No me reconocía. Nunca había dado espacio a la tristeza y a estar mal. Esa era yo al 100%. Me permitía estar mal a ratito. En realidad lo que estaba haciendo era esconder", cuenta.

"No hay que poner tapones"

A medida que ha ido superando etapas en su vida, Robles se ha dado cuenta de que "pedir ayuda" es necesario. Esto la ha ayudado, de hecho, a mostrarse tal y como es, aunque en televisión tenga que estar siempre "sonriente" porque, reconoce, "hay muchas Nagores" y tiene "varias caretas".

"Hace unos días hablando con una amiga me puse a llorar y me dijo que lo sentía. No hay que poner tapones. El llorar es igual de aceptable que el reír. Estoy en ello. No he querido ponerme tapones", le explica a Loren, y añade: "En redes sociales me muestro más yo. La de la tele también está, hay una parte de mí que es así. Nagore bromista, cañera... esa está, pero hay otra que no muestro".