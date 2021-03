Dinos cómo es tu padre y te diremos con qué regalo de Mr. Wonderful sorprenderle el próximo 19 de marzo

Este año, ¡te vas a superar! El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y ya no hay excusa que valga: hay que dar con el mejor regalo para conseguir sorprenderle y animarle. Además de un ramo de flores o una plantita con la que completar el detalle, quieres un extra que le haga sentir todo lo especial que merece, pero en años anteriores ya has optado por esos clásicos que nunca fallan o por otros más frikis con los que calmar sus ansias de coleccionista. Pero, ¿y si este 19 de marzo apostamos por uno que rebose positivismo?

El equipo de Mr. Wonderful es experto en llenar de mensajes divertidos sus productos, entre los que se pueden encontrar numerosos clásicos del Día del Padre, como calcetines, tazas de desayuno o llaveros. Todos, como cabe esperar, con ese toque que solo ellos saben darle. En el catálogo de El Corte Inglés hay numerosas opciones entre las que elegir, pero, bajo estas líneas, desde 20deCompras te seleccionamos los cinco con los que el acierto está asegurado. Eso sí, tendrás que decirnos cómo es tu padre para lograrlo.

Cinco regalos para acertar con papá

- Para los padres que brindan por todo... ¡una copa con mensaje! No hay comida o cena especial en la que papá no proponga un brindis y cada triunfo nuestro es como uno suyo, así que, para seguir celebrando, tu padre necesita esta copa con el mensaje: "No molesten, padre en la gloria", que deja muy claras sus intenciones.

Una copa con mensaje. El Corte Inglés

- Para los más golosos... ¡estas chocolatinas con mensaje! Sabes de sobra que, si te apetece un capricho dulce, tienes que acudir a él, pues no hay nadie más goloso en la casa. Cada una de las 24 chocolatinas de este pack le cuenta a tu padre un motivo por el que es único.

El 'pack' de chocolatinas. El Corte Inglés

- Para los cocinitas... ¡un set de delantal y manopla! Si has pasado toda tu vida escuchando aquello de "come y calla", puede que tu padre haya pasado mucho tiempo en los fogones, preparando suculentas delicias... ¡y lo sigue haciendo! Si sus táperes son tu bendición, regálale este set de manopla y delantal y aprovecha para mandarle una indirecta y que siempre te espere con una de sus especialidades en la mesa.

El set para los cocinitas. El Corte Inglés

- Para los padres que no nos dejan hueco en el sofá... ¡unas zapatillas de ir por casa! Monopolizan el mando de la televisión y eligen la mayoría de películas “porque lo digo yo”. Sin embargo, les perdonamos cualquier cosa y queremos que sigan siendo los reyes de la televisión. Estos padres necesitan ir cómodos por casa y estas zapatillas con mensaje son la mejor opción.

Las zapatillas para estar por casa. El Corte Inglés

- Para los que presumen de hijos (y de autoestima) … ¡unos calcetines molones! Porque siempre hay un padre para el que sus hijos son los mejores y presumen de ser los mejores progenitores, así que necesitan unos calcetines a su altura. Y estos, con el mensaje "por donde pasa, este padre arrasa", son muy adecuados.

Unos calcetines con mensaje. El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.